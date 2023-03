Pobouřil výroky o Zemanovi i Babišovi. Už nebudu předstírat, vysvětluje Rychetský

"Na sklonku svého života nehodlám nic předstírat," říká předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, kterému v srpnu končí po dvaceti letech mandát. Upírat soudcům svobodu projevu je podle něj absurdní. V pořadu Spotlight to vzkazuje hlavně kritikům, kterým vadilo jeho blahopřání nově zvolené hlavě státu Petru Pavlovi.

"Blahopřeji panu Petru Pavlovi ke zvolení prezidentem České republiky. Slovy Václava Havla považuji tento výsledek voleb za vítězství lásky a pravdy nad lží a nenávistí," napsal současný šéf Ústavního soudu na své sociální sítě po lednovém zvolení generála ve výslužbě Petra Pavla do prezidentské funkce.

"Šlo o blahopřání. Blahopřál bych každému z dvou kandidátů, kteří se v druhém kole ucházeli o funkci hlavy státu. Otevřeně ale říkám, že kdyby vyhrál ten druhý, to blahopřání bych formuloval jinak," přiznává Rychetský v rozhovoru s moderátorkou Světlanou Witowskou.

Podle něj nelze soudcům upírat prostor na vyjadřování občanského názoru. Sám ale uznává, že některá jeho dřívější slova na konto expremiéra a neúspěšného kandidáta hnutí ANO na prezidenta Andreje Babiše nebyla nejvhodnější.

"Ústavní soud je ale složen z patnácti soudců a v žádném případě to nemá vliv na rozhodování sboru," vysvětluje Rychetský. Dodává, že v hypotetickém případě, pokud by se někdy Andrej Babiš obrátil na Ústavní soud, on by se stáhl a o expremiérovi by nerozhodoval. "Řekl bych, že by tady mohly být pochybnosti o mé nestrannosti, a já ho soudit nebudu. Suďte ho vy, moje kolegyně a kolegové," říká.

Rychetský v rozhovoru hodnotí také působení současného prezidenta Miloše Zemana. Kromě některých v médiích označovaných excesů si prý jako prezident počínal svým způsobem standardně. Současný šéf Ústavního soudu míval přitom k Zemanovi blízko - byl ministrem spravedlnosti v době, kdy byl Miloš Zeman premiérem. "Byl velmi kvalitním předsedou vlády, která dokázala v zemi nastavit takové parametry, aby lidé měli jistotu," pochválil Rychetský končícího prezidenta.

Jaký je dnes mezi nimi vztah? "​​S přáteli člověk chodí na pivo, do divadla nebo do rodiny. Už jsem skutečně dlouho v Brně a za tu dobu jsem se již s panem prezidentem vídal jen při oficiálních příležitostech, jinak nikoli," vysvětluje s tím, že dnes by už s hlavou státu na pivo nezašel. "Těším se, až se odpoutám od té dramatické scény politiky a práva a budu se věnovat rodině," dodává.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:30 - 4:20 O obměně soudců Ústavního soudu a slovech prezidenta Miloše Zemana, že nakonec nového předsedu Ústavního soudu ve svém funkčním období nejmenuje. Co bude pro Ústavní soud znamenat, že končí najednou tolik soudců?

4:20 - 7:40 O plánech Pavla Rychetského po konci v čele Ústavního soudu. Je něco, co by ve své kariéře změnil?

7:40 - 10:40 Předseda Ústavního soudu podle svých slov "na sklonku svého života nehodlá nic předstírat". Nemůže tím zavdávat těm, kteří pochybují o soudcovské nezávislosti?

10:40 - 15:05 O vymezování se vůči expremiérovi a neúspěšnému kandidátovi na prezidenta Andrej Babišovi i výrokům proti lídrovi SPD.

15:05 - 17:25 Má Pavel Rychetský strach o demokracii? Je v současné době v ohrožení?

17:25 - 21:50 Jak by šéf Ústavního soudu charakterizoval éru prezidenta Miloše Zemana? A je něco, za co by ho pochválil? A jak se choval k Ústavě?

21:50 - 22:50 Proč dosavadním prezidentům chybí pokora. Je to kvůli lidem, kteří ho obklopují?

22:50 - 27:17 O vztahu k Miloši Zemanovi. Je něco, co by mu chtěl Pavel Rychetský vzkázat?