Proboha, proč jsou všichni překvapeni? Zbrojař Hynek ostře o Trumpovi a reakci Evropy

Spojené státy dlouhodobě přesouvají svoji pozornost na Asii a Evropa to ví. Šéfa Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiřího Hynka naštvalo, že se někteří evropští politici nyní tváří překvapeně. Starý kontinent by se podle něj měl konečně postavit na vlastní nohy.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-09:23 Připravují se už zbrojaři na nové zakázky? Má evropský obranný průmysl dostatečné kapacity? V čem jsme závislí na dovozu? Jak vyšla Evropská komise vstříc obrannému průmyslu, aby měl kapacity a schopnosti Ukrajinu podporovat?

09:23-12:45 Jak se rozšířila zbrojní výroba v Evropě od začátku války na Ukrajině? Šlo by dnes v České republice vystavět novou zbrojovku? Jsou v Česku dostatečné skladové kapacity?

12:45-16:38 Kolik je Evropa schopna vyrobit tanků? A mohla by se výrobní kapacita rozšířit? Co by ke zvýšení kapacit Evropské obrany zbrojaři potřebovali? Proč chybí ve zbrojním průmyslu lidi?

16:38-23:17 Zdráhají se banky zbrojařům poskytovat bankovní finanční služby? Proč některé banky odmítají provádět platby za zbraně? Jedná Evropská unie dostatečně rychle nebo vytváří nějaké nové impulsy směrem k bankám a obrannému průmyslu?

23:17-28:51 Je budování filiálek na Ukrajině cesta, jak některé regulace obejít? A zvažují to i české podniky? Chybí obrannému průmyslu dlouhodobé kontrakty? Cítí české zbrojovky zájem ze strany státu?