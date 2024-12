Shavit: Čtyřicet procent pro ANO? Něco to může změnit, Schillerové převleky to nejsou

"Pokud bychom brali jen výkon, mohli bychom říct, že většina stran nedělá nic a válcuje je Andrej Babiš. Ale tak se úplně měřit nedá," říká politická marketérka Anna Shavit. Podle ní je i marketingový tým Petra Fialy vcelku šikovný, ve volbách se ale voliči často rozhodují až na poslední chvíli. Co od marketingu politických stran čekat ve volebním roce a kdo u voličů překvapivě boduje?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:08-07:15 Jaký nás z pohledu politického marketingu čeká volební rok a na co nebo na koho je nejvíce zvědavá politická marketérka Anna Shavit? Budeme si muset zvyknout na nové typy politických kampaní a jaký tým politika nebo političky si vede z marketingového hlediska nejlépe?

07:15-13:24 Jak Shavit hodnotí kritizovanou komunikaci vládní koalice a jak přelomovým rozhodnutím je zrušení výsledku prvního kola prezidentských voleb v Rumunsku? Jak zásadní vliv na rozhodování voličů může mít sociální síť TikTok a proč se politikům stále nedaří oslovovat mladou generaci?

13:24-20:23 Může být v dnešní době politik úspěšný i bez sociálních sítí a jak důležitá ve volbách budou ideologická nastavení politických stran? Jak autenticky na Shavit působí Fialova změna vystupování a na jaké voliče to může fungovat?

20:23-27:02 Je vstup premiéra Petra Fialy na TikTok obhajitelným krokem a platí, že negativní reklama je taky reklama? Koho chtěla oslovit Alena Schillerová převlečením se za hranolky a je takové vystupování ještě stále důstojnou kampaní?

27:02-34:46 Má hnutí ANO šanci na 40 % hlasů v příštích parlamentních volbách a dostanou se Motoristé do sněmovny? Měla by ODS do kampaně zapojit mladé influencery a mají političtí marketéři nějaký etický kodex?