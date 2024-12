Vášáryová: V Pelíšcích je scéna z mého života. Neměli peníze, točila bych i zadarmo

“Herectví je pro ženy velmi nešťastné povolání. Poznala jsem velmi mnoho žen, které umění obětovaly svůj život, to jsem si nedovedla představit,” říká herečka Emília Vášáryová. V rozhovoru popisuje nečekaný úspěch filmu Pelíšky i jak se jí dotýká současná situace na Slovensku. Proč by v Hřebejkově filmu hrála i zadarmo a která ze scén je natočená podle její skutečné zkušenosti?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:08-04:31 Má herečka Emília Vášáryová spočítáno, kolik divadelních, filmových a televizních rolí už má na svém seznamu a měla v tomto ohledu štěstí? V čem je podle Vášáryové herectví podezřelým povoláním a jak si užívá pravidelné cesty do Prahy, kam stále jezdí hrát?

04:31-10:03 Co představení Milostných dopisů s Milanem Kňažkem Vášáryové dává a jak velký respekt měla k herectví na začátku své kariéry? Co herečce pomáhá odbourávat trému a co jí s divadlem nakonec na celý život semklo?

10:03-17:59 Měla Vášáryová v životě chvíle, kdy herecké povolání chtěla opustit a co ji musí přesvědčit, aby kývla na roli? Zasáhli Pelíšky herečku více než jiné filmy a jak se éra okupace zapsala do jejího života?

17:59-23:23 Jak moc se proměnil filmový svět od doby, kdy Vášáryová s Janem Werichem natočila film Až přijde kocour a jaké zkušenosti jí tento film přinesl? Jakým okolnostem musela herečka během cestování za hranice čelit a jak se naučila žít s popularitou?

23:23-29:32 Jak na hereckou kariéru pohlíželi rodiče Vášáryové a proč je divadelní hra Čaj a apokalypsa nyní tak aktuální? Platí podle Vášáryové stále, že s humorem se dá přežít ledasco a jak moc ji trápí tlak, pod kterým se v poslední době ocitla slovenská kultura?

29:32-36:54 Zmizela na Slovensku naděje na existenci svobodné kultury a baví se ještě herci v divadle o politice? Jak Vášáryová nejraději dočerpává energii a co by do budoucna přála českému a slovenskému národu?