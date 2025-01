Poradce dlouhověkosti: Není třeba moc, najděte minimální dávku. I cvičení jde přehnat

"Krátkodobé snahy mi přijdou trošku absurdní, člověk často neudělá nic moc dobrého a často to naopak přežene," říká výživový a longevity poradce František Knobloch, který tvrdí, že pokud si neumíme ze zdravého životního stylu udělat zvyk, můžeme si dokonce i uškodit. Jde prodloužit život jen návyky, nebo vždy hrají roli geny? A jaká základní změna našemu zdraví prospívá nejvíce?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:08-05:48 Jak změnit životní styl tak, aby si člověk neublížil a vydrželo mu to, a jaké nejčastější chyby s tím spojené lidé dělají? Co je první věc, kterou František Knobloch se svými klienty řeší, a co je na cestě ke zdravému životnímu stylu úplně nejtěžší?

05:48-10:57 Dá se to s pohybem někdy taky přehnat a jaké aktivity jsou vždy bezpečné? Je v jídle něco, co je možné jíst bez omezení, a které potraviny považujeme za prospěšné i přesto, že nám spíše škodí?

10:57-16:59 Proč molekulární biolog František Knobloch nejí vysoce zpracované potraviny a co se v těle po jejich požití děje? Jak Knobloch pohlíží na moderní diety typu ketodieta nebo přerušovaný půst a jak dlouho před spaním je vhodné naposledy jíst?

16:59-21:16 Jaký dietářský nesmysl se ve společnosti stále nedaří vyvrátit a mají ke změně životního stylu větší odhodlání ženy, nebo muži? Kdy se Knobloch začal o zdravý životní styl zajímat a nechá si poradit jeho vlastní rodina?

21:16-26:02 Co je největším základem dobrého životního stylu a patří do zdravého stravování jednoduché cukry a tuky? Jaké cukry a tuky jsou pro tělo přínosné a patří do zdravého životního stylu i malé množství alkoholu?

26:02-35:57 Jak důležitý je pro zdravý životní styl spánek a o kolik si člověk může reálně prodloužit život? Za jak dlouho je možné pozorovat první změny a může se z cvičení a diet stát také nezdravá posedlost?