Nemohla jsem ani dýchat, to trauma ve vás zůstane, vzpomíná novinářka na 17. listopad

"Kdybyste v roce 1989 nebyla na ulici, nikdy bych nebyla v téhle pozici," říká ředitelka Díky, že můžem Bára Stárek producentce Věře Krincvajové, která se událostí sametové revoluce přímo účastnila. "My jsme byli prostě novináři a pokusili jsme se dělat svoji práci," říká bývalá studentská aktivistka. Co lidé od svobody nabyté před 35 lety očekávají? A jak se mění pohled na ni mezi generacemi?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:08-04:59 Jaká nejsilnější emoce se vybaví Věře Krincvajové při vzpomínce na 17. listopad a na co myslí Bára Stárek? Co obě ženy propojuje a jaké má dnes Krincvajová při procházení Mikulandské ulice pocity?

04:59-13:41 Jak důležitý je 17. listopad pro Báru Stárek, výkonnou ředitelku Díky, že můžem, a co znamená pro Krincvajovou? Jak rok 1989 a to, co následovalo, dnes vnímají mladí lidé a proč může být výhodou být "sněhovou vločkou"?

13:41-18:48 Jakou budoucnost si Krincvajová v době svého vysokoškolského studia představovala a co jako mladá žena od nově nabyté svobody a demokracie očekávala? Přišla Krincvajová při své první novinářské zkušenosti o studentské ideály a stalo se něco podobného i Báře Stárek?

18:48-25:22 Souhlasí Krincvajová s tím, že nás svoboda spojuje a co je svoboda pro Báru Stárek? Proč se Krincvajová se svou kamarádkou rozhodly po 17. listopadu jít za předsedou vlády Adamcem a jak setkání s ním probíhalo?

25:22-33:44 Dokáže si Bára Stárek představit, že by se zachovala stejně jako Krincvajová, a měla podle ní demonstrace Milionu chvilek na Letné smysl? Je překvapivé, že téměř třetina lidí považuje současný režim za horší než minulý, a jak křehká demokracie v Česku je?