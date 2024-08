Velký problém pro Ukrajinu: Její útok Rusy nezastavil. Nevíme, zda to byl dobrý nápad

"Operace je pořád v nějaké první fázi. Ještě se pořád může ukázat, do jaké míry to byl skutečně dobrý nápad," říká o ukrajinském útoku na ruské území bezpečnostní analytik z Institutu mezinárodních studií FSV UK Michal Smetana. Aby mohla nečekaná ukrajinská ofenziva dosáhnout zajímavých výsledků, je podle experta logické, že nese určitá rizika.

"Je to rozhodně mnohem impresivnější, než si mnozí mysleli v prvních hodinách, kdy jsme slyšeli, že ukrajinská vojska překročila ruské hranice," říká Smetana k nečekanému ukrajinskému přeshraničnímu výpadu do Kurské oblasti, který ukrajinská armáda spustila na začátku minulého týdne. Na rozdíl od dřívějších snah země zasáhnout Rusko na jeho vlastním území se podle experta tento vpád zásadně liší.

"Má to naprosto jinou povahu, skutečně víme, že regulérní ukrajinské jednotky ve velkém množství přecházející hranice," popisuje analytik rozsah ofenzivy. Ačkoliv si podle něj Ukrajina z dobrých důvodů hlídá informace, které o operaci pouští ven, Smetana odhaduje, že se na útoku může podílet až na 10 tisíc ukrajinských vojáků. "Pracujeme s odhady, ale tahle čísla jsou k dnešnímu dni nejvěrohodnější," upřesňuje.

Podle experta nelze jednoduše říci, cílem operace je, aby odlákala ruské síly z ukrajinského území. Zatím podle něj není vidět, že by ofenziva napadené zemi nějak zásadně ulevila, a dokonce varuje před ruským postupem v Doněcké oblasti, což podle Smetany pro zemi představuje velký problém.

Políček, který ukrajinská armáda ruskému velení uštědřila, ovšem může stále být důležitým signálem do Ruska. Na jedné straně může "zostuzení" Ruska vést k tomu, že budou lidé nespokojení, protože se válka přenesla na jejich území. "Samozřejmě existují argumenty, že to u některých lidí naopak může podpořit volání pro mnohem silnější a otevřenější podpoře Kremlu. Ale je velmi brzo to indikovat," dodává Smetana.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.