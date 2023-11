"Zaobírat se pomstou? Okrádá to duši." Dcera Horákové i Mašínová otevřeně o totalitě

"Jestli jsem dokázala odpustit minulému režimu? Nevím, ale asi ano," říká 34 let po sametové revoluci dcera Milady Horákové, jež byla zavražděna komunisty, Jana Kánská. Kdo touží po pomstě, obírá se prý o spoustu energie. Nejen ona, ale také herec Ondřej Vetchý, sestra bratrů Mašínových Zdena Mašínová i herečka Eva Holubová promluvili ve Spotlightu o době totality i o tom, co přišlo po jejím pádu.

"Je nesmyslné tvrdit, že zažíváme 'novou totalitu'. Kdo to říká, neví, co opravdu totalita je. Ten, kdo ty dvě zažil - nacismus a komunismus, takhle přece uvažovat nemůže," říká sestra odbojářů Josefa a Ctirada Mašínových Zdena Mašínová k tomu, jak někteří politici připodobňují současné dění k době před rokem 1989.

Podle herce Ondřeje Vetchého je škoda, že někteří Češi po sametové revoluci dostatečně "nezacítili", co demokracie je, a proto v devadesátých letech začal boj o to, kdo je schopnější, chytřejší nebo čestnější. Vadí mu také, že řada politiků svými narativy demokracii destabilizuje. "Ta naše společnost je přitom strašně křehká," vysvětluje v rozhovoru se Světlanou Witowskou.

Herečce Evě Holubové je dnes líto těch, kteří na dobu socialismu vzpomínají s nostalgií. "Přece musí vědět, že to nebylo tak, že by si tady lidi byli rovni. A také, že zdravotnictví a školství bylo na mnohem nižší úrovni, než by si československý národ zasloužil. Vždyť vědí, že byla potlačována svoboda projevu i individualita," říká. Kdo o současné době pochybuje, by si podle herečky měl uvědomit, že demokracie nezklamala nás, ale je důležité, abychom ji nezklamali my. "Tím, že o ni víc neusilujeme," dodává.

