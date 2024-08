To nejde brát vážně, opřel se do slovenské ministryně zpěvák. Tak hloupí lidé nejsou

"Politické dění směřuje, kam si nepřejeme. Pro mě situace na Slovensku není jen o kultuře," kritizuje zpěvák Adam Pavlovčin alias Adonxs, který se zapojil do protivládních protestů v reakci na vyjádření ministryně kultury Martiny Šimkovičové na konto LGBT+. Podle něj lidé v politice nejsou tak hloupí, jaké názory prezentují. "Jen využívají nějakou pozici, aby si nahráli volební čísla," míní.

"Hodně se mluví o tom, jestli by umění mělo být politické. Myslím ale, že se to v umění vždy skrývalo, je v něm obrovský a silný názor umělce. Umění je a vždy bylo politické," reaguje zpěvák na to, proč se jako umělec rozhodl vyjít do ulic a vyjádřit svůj názor proti postojům členky politické reprezentace Slovenska.

V rozhovoru, který se natáčel předtím, než ministryně Šimkovičová odvolala ředitele slovenského Národního divadla a ředitelku Národní galerie, Pavlovčin tvrdí, že utápět se v tom, že bude všechno zlé a nebude fungovat, rovněž není konstruktivní.

"Na Slovensku navíc nejde jen o kulturu, ale jde o celkovou situaci," říká a dodává, že podle něj někteří politici ani úplně nesouzní s tím, co říkají, ale snaží se svými činy a yyjádřeními jen upevnit mocenskou pozici.

Zpěvák, který vystupuje pod uměleckým jménem Adonxs, v rozhovoru mluví také o tom, jak přeje dnešním mladým, že mohou být ve své sexuální orientaci mnohem otevřenější, než mohl v mladistvém věku být on sám.

Přestože žil dlouhou dobu v Anglii a dnes se cítí doma v Praze, nerad by na svou rodnou zemi zanevřel, i proto začal zpívat i ve slovenštině. "Chci se víc přiblížit česko-slovenskému posluchači. Rodný jazyk ale dokáže člověka daleko víc obnažit," přiznává Pavlovčin.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:08-03:40 Kde se cítí Adam Pavlovčin nejvíc doma? Proč se rozhodl začít zpívat ve své rodné slovenštině? Má Pavlovčin rád samotu? A kde se cítil nejvíce sám?

03:40-07:58 Co Pavlovčina přimělo začít se veřejně vyjadřovat k politice? Proč umění nelze oddělit od politiky? Jak vidí Pavlovčin budoucnost Slovenska? A kde vidí svou budoucnost?

07:58-11:38 Z čeho má Pavlovčin na Slovensku největší obavu? Čím si vysvětluje, že je slovenský premiér Robert Fico znovu u moci? Jaká je momentálně na Slovensku nálada?

11:38-17:25 Má Pavlovčin na Slovensku kvůli své menšinové orientaci někdy strach? Čelil někdy homofobním útokům? A co mu bránilo přiznat si svou sexualitu dříve?

17:25-21:10 Jak vzniklo Pavlovčinovo umělecké jméno Adonxs? Jakým způsobem dodává Pavlovčinovi sebevědomí? A jak důležité bylo mít sebevědomí v pěvecké soutěži SuperStar?

21:10-24:31 Proč Pavlovčin přijal pozvánku do SuperStar až na popáté? Překvapilo ho něco v této soutěži? A co je aktuálně jeho největším snem?