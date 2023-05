Putinovi se to „povedlo“. Že získá Ukrajina Krym zpátky, je utopie, říká Mitrofanov

"Vidím malou krysu. To je všechno, co vidím," říká na konto ruského prezidenta Vladimíra Putina novinář a publicista Alexandr Mitrofanov, který vyrůstal v Sovětském svazu. Podle něj mají Rusové v mentalitě, že jim vládne panovník a vše se podřizuje jeho vůli. Nesouhlasí ale, že by si nemohli najít informace mimo ruskou propagandu. Proč to nedělají? A jakou zemí je dnešní Rusko?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:36 - 2:31 Kdybychom se teď teleportovali do Ruska, v jaké zemi bychom se podle novináře a publicisty Alexandra Mitrofanova ocitli a co bychom tam viděli? 2:31 - 5:47 Je válka na Ukrajině stále Putinova válka, anebo je to válka všech Rusů? 5:47 - 7:07 O tom, jací jsou Rusové žijící v zahraničí a jestli dokáží vystupovat proti Putinovi. Jak silný hlas mají? 7:07 - 12:18 Jak se Putinovi daří udržovat takovou moc a takovou podporu, kterou má? Je nějaký rozdíl ve vnímání války mezi lidmi na vesnici a ve městech? 12:18 - 17:14 Alexandr Mitrofanov vyrostl v Sovětském svazu, jak dlouho se zbavoval sovětské mentality? Jak dlouho mu trvalo tyto kořeny vytrhat a zůstalo v něm něco i dodnes? 17:14 - 21:25 Jak si běžní Rusové představují demokracii a jaké scénáře nás čekají, až válka skončí?

