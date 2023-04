Mluví za Ukrajince v Česku: Tahle válka netrvá jen rok. Jiní umírají, abych mohla žít

"Nemám lékařské vzdělání, neumím se zbraní, nemůžu jít bojovat, a tak se snažím pomáhat spoluobčanům informacemi, pomáhám jim se adaptovat," říká zakladatelka iniciativy Hlas Ukrajiny Anastasija Sihnajevská. Češi podle ní dobře chápou, co je Rusko zač, od jiných států by ale čekala jasné slovo, že je Rusko agresor. Kdy naposledy viděla svou rodinu na Ukrajině? A jaké to je utíkat před válkou?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:40 - 3:44 Proč někdy cítí Anastasija Sihnajevská, spoluzakladatelka česko-ukrajinské iniciativy Hlas Ukrajiny, vinu a stud, že toho pro ukrajinské vítězství dělá málo, a v čem vidí svou roli při pomoci Ukrajině? 3:44 - 7:02 Jak probíhala její cesta do Česka a jak reagovala na rozhodnutí svého otce, že půjde do armády. 7:02 - 11:45 Kdy svého otce viděla naposledy? Proč je podle ní důležité neustále připomínat, že útok Ruska na Ukrajinu není jen záležitostí posledního roku, ale trvá mnohem déle. 11:45 - 13:57 O tom, že se v Česku cítí dobře kvůli obrovské podpoře českých lidí, ale odejít žít někam do zahraničí, protože se tak člověk sám rozhodl nebo protože musel odejít kvůli válce, jsou dvě zcela odlišné situace. 13:57 - 21:00 Jak vnímá to, že ve společnosti stoupají i protiukrajinské nálady, a kde vidí kořen takových projevů? Jak důležité je pro Ukrajince vidět svoji státní vlajku v zahraničí? 21:00 -27:58 Musí se podle ní Ukrajina světu neustále připomínat, aby se na válku nezapomnělo? Proč si myslí, že je důležité, aby válka skončila co nejdřív, a to nejen pro Ukrajinu, ale i pro zbytek světa?

