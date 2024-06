Stoupenci končili nazí v lese i bez prstů. Osud české sekty se uzavřel vraždou vůdce

"Nejvíc mě zaujalo, jak byli vzdělaní lidé schopni naprosto uvěřit člověku, který proti nim měl naprosto chabé vzdělání, jelikož byl vyučeným kuchařem," říká k případu gurua Richarda Šiffera a Kutnohorské sekty novinář Antonín Viktora, který je spoluatorem podcastu Stoupenci. Jak je možné, že někomu takovému lidé uvěřili? Čím Šiffer svým stoupencům vyhrožoval a co vše museli v sektě podstoupit?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:08-05:33 O kolika lidech je příběh Kutnohorské sekty? Co byli zač lidé, kteří se Richardem Šifferem nechali zmanipulovat? V čem tkvělo Šifferovo kouzlo, které nutilo jeho stoupence poslouchat ho na slovo?

05:33-10:32 Jak je možné, že dvě vzdělané ženy uvěřily Šifferovi natolik, že jej připravily o život? Existuje zaručený recept, který na lidi takto funguje? A jak to, že si nikdo nevšiml, že se v panelovém domě, ve kterém Šiffer působil, dějí divné věci?

10:32-15:35 Kdo to vlastně Richard Šiffer byl? Jak to uvnitř sekty fungovalo? Čím Šiffer strašil své stoupence? A co se dělo na lesním rituálu, který Šifferovi stoupenci museli podstupovat?

15:35-18:32 Proč je kromě dvou žen obviněno také dalších šest osob? Kdo a proč pořídil tajnou nahrávku z Šifferova bytu? Dozvěděli se autoři podcastu z nahrávky něco, co doposud nevěděli?

18:32-22:14 Který příběh nebo moment se novináři Antonínu Viktorovi zaryl nejvíce do paměti? Kolik dalších společenství, ve kterých dochází k násilnostem, může v Česku být? Co se se sektou po smrti Šiffera stalo, funguje dál?

22:14-27:15 Jak těžké bylo pro členy společenství si přiznat, že naletěli? Pokud by byl Šiffer naživu, stál by nyní před soudem? A jak Viktora odhaduje, že soud se dvěma ženami dopadne?