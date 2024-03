Novinář odhalil milionovou kauzu v tenise. Vylákali mě a chystali léčku, popisuje

“Věděli jsme, že policie naše zjištění rozpracovává. Že to povede k šéfovi Českého tenisového svazu Ivo Kaderkovi, jsem netušil,” popisuje novinář Artur Janoušek, který poukázal na nesrovnalosti v rozdělování tenisových dotací. Kvůli podezření ze zneužívání státních peněz policie obvinila celkem pět lidí a pět firem. Jak systém podle policie fungoval a jaké poměry panují v českém tenise?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:38-2:12 Jak moc podle investigativního novináře Českého rozhlasu Artura Janouška zasáhne kauza dotačních podvodů český tenis a jeho pověst ve světě? Co od prvního zveřejnění informací o podezřelých tocích peněz v českém tenisu, které Janoušek publikoval už loni v květnu, čekal?

2:12-8:08 Jak věděl, co má v dokladech o vyúčtování dotací hledat a jak objevil, že velká část peněz určená pro celý tenisový svaz mířila do jednoho spolku, kterým je Orel jednota Praha - Balkán? Proč se nad touto informací předtím nikdo nepozastavil? Jakou roli v celém příběhu hraje Národní sportovní agentura, která dotace rozděluje a měla by i kontrolovat, jestli peníze jdou tam, kam jsou určené? Čeká Janoušek, že v případu přibudou další obvinění?

8:08-10:10 Jak celý systém fungoval podle policie? Kolik peněz obdržel právě spolek Orel jednota Praha - Balkán?

10:10-12:41 O tom, jak daleko do historie může podezřelé rozdělování dotací sahat?

12:41-19:14 Jakému tlaku ze strany Iva Kaderky a ze strany tenisového svazu novinář Janoušek čelil? Měl někdy během svého pátrání strach nebo pocit, že je už něco na hraně?

19:14-25:04 Změnilo se něco v přístupu jednotlivých klubů poté, co policie udělala razii a obvinila pět lidí? Existuje snaha o očistu českého tenisu?

25:04-27:23 Mění se za poslední dobu nějak přístup a práce investigativního novináře? A mění se nějak lidé, o kterých píše?