Analytička: Putinova "tajná armáda" je podvod. Prigožin je dost možná mrtvý

"Putin vytvořil model, podle něhož mohou postupovat další režimy, které se snaží kontrolovat nebo pronikat na území jiných suverénních států prostřednictvím nedovoleného použití síly. Nyní celý svět vidí, že je to možné," říká k existenci wagnerovců novinářka Candace Rondeaux. Proč by podle ní neměla být skupina prohlášena za teroristickou organizaci? A víme, kde je teď její vůdce Prigožin?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:33 - 4:30 Jak by Rondeaux, která se dlouhá léta zabývá wagnerovci, popsala jejich vliv a dopad na ruskou agresi na Ukrajině? Změnila se nějak jejich pozice po pokusu o puč?

4:30 - 9:05 Co je hlavním cílem Wagnerovy skupiny a co motivuje lidi se do ní přidat? Jaká je historie této organizace?

9:05 - 13:28 Jaké služby wagnerovci poskytují, nejen v Rusku, ale i ve světě? Proč jsou pro Putina a jeho režim nezbytní?

13:28 - 17:08 Podrobněji o tom, jaký je vztah mezi Moskvou a wagnerovci.

17:08 - 19:52 Co víme (a co nevíme) o Prigožinově situaci po neúspěšném puči.

19:52 - 23:27 Pro které země jsou a mohou být wagnerovci dál nebezpeční? Existují ještě nějaké podobné organizace, které bychom měli sledovat?

23:27 - 24:35 Jak by měl Západ podle Rondeaux přistupovat k wagnerovcům? Proč by byla chyba skupinu označit jako teroristickou?