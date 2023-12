Amazonii hrozí katastrofa. "Týká se veškeré vody, kterou potřebujeme," říká politička

"Všechny deště v Bolívii a veškerá voda, kterou potřebujeme, pochází z oblasti Amazonie. Nic z toho by nebylo, kdyby nebylo amazonského regionu. Tak velká je katastrofa, kterou teď způsobujeme," říká bolivijská senátorka Cecilia Requena k současnému ubývání amazonského pralesa. Odlesňování v Bolívii přitom vzrostlo o 32 procent za rok. Jaké jsou k tomu důvody? A jak se situací bojovat?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:42-4:20 Platí podle bolivijské senátorky Cecilie Requeny stále tvrzení, že amazonský prales tvoří plíce naší planety? Co prales ohrožuje a jak křehký je nyní jeho ekosystém v Bolívii?

4:20-8:33 Proč se země, které jednaly na summitu o Amazonii, nedohodly na závazku ukončit jeho odlesňování do roku 2023 a jakou roli v tom hrála Bolívie?

8:33-14:33 Jaké argumenty používají lokální politici na obhajobu rozhodnutí, která dále přispívají k ničení pralesů? Jaký vliv má to, kdo vlastní půdu, na odlesňování lesa? A co si Requena myslí o tom, že na ochranu Amazonie by měly přispívat především bohaté země?

14:33-18:45 Proč je podle Requeny tvrzení, že si musíme vybrat buď ekonomický rozvoj, nebo ochranu přírody, falešné dilema. Co si myslí o lokálních politicích většina bolivijského lidu? Proč podle Requeny většinově převládá "stará" mentalita a kdo může tuhle mentalitu změnit?

18:45-21:36 Jak ohrožuje původní obyvatele Bolívie těžba zlata a proč je to, co se jim děje, možné označit za etnicidu?

21:36-25:21 Jak daleko je amazonský prales od situace, kdy vstoupí do procesu savanizace? Kde vidí Requena naději na to, jak celý proces zpomalit nebo zvrátit?