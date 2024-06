„Neumíte se starat, dítě vám sebereme.“ Často se to děje zbytečně, varuje expertka

"Rodiče zbavujeme kompetencí, které tam někde jsou. Je potřeba si na ně posvítit a možná jim s nimi pomoct," říká ředitelka nadace Krok domů Klára Chábová o tom, že se v Česku často do náhradní péče dostávají děti, které by v ní skončit nemusely. S tím souhlasí i Robert Ferenc, který si dětským domovem prošel. Proč se to děje? A jak by mohl stát pomáhat, aby děti mohly zůstat se svými rodiči?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 00:08-09:15 Jak často končí v ústavech a náhradní pěstounské péči děti, které by mohly vyrůstat s rodiči? Proč se stále odebírají děti z ekonomických důvodů? Proč se Robert Ferenc ocitl ve třech letech v dětském domově? A existovala šance, že by mohl s rodinou zůstat? 09:15-15:38 Proč se Ferenc, který dnes pracuje jako lektor v dětském domově, dozvěděl o své rodině až v 15 letech? Proč nejsou děti vyrůstající v dětských domovech v 18 letech připraveny na vnější svět? Jaký má vliv institucionální péče na lidskou psychiku? A proč mají politici často pocit, že je aktuální stav péče o děti dostatečný? 15:38-23:59 V jakém věku si začínají děti v dětském domově uvědomovat, že vyrůstají v jiném prostředí? Proč Ferenc propadl závislosti na automatech a byl v psychiatrické léčebně? Má pocit, že se dnešní dětské domovy změnily k lepšímu? A jak velký chaos působí fakt, že v současnosti tato témata řeší tři až pět ministerstev? 23:59-28:52 V čem tkví nový zákon, který se neziskové organizace snaží nyní prosadit? Proč je stále nedostatek pěstounských rodin? Jak nejlépe podpořit rodinu, která se nachází v tíživé situaci? A od čeho by se měl odvozovat nárok na větší podporu? 28:52-33:47 Proč se stále rodiče obávají žádat sociální pracovníky o pomoc? Měla by pomoc směřovat od rodiče k úřadu, nebo obráceně? Jak důležité jsou supervize, které by měl nový zákon podpořit? A má zákon vůbec šanci se prosadit? 33:47-39:00 Co Ferencovi pobyt v dětském domově dal a o co jej naopak připravil? S čím nyní jako dospělý člověk nejvíce bojuje? A jakým způsobem během svého lektorování dětem pomáhá?