Já humor cenzurovat nebudu. Influencerka Chili o korektnosti i přísné výchově

"Počítám, že se můj humor nebude někomu líbit nebo ho urazí. Takhle humor funguje a to je svoboda slova," říká kuchařka Ta Thuy Dung alias Chili Ta. Na svých sítích sdílí videa, která si dělají legraci mimo jiné z vietnamské komunity. "Nejde být autentický, pokud se člověk chce zavděčit všem," říká ke svému humoru influencerka, která se na podzim objeví v soutěži tanečních párů StarDance.

"Vtipy o národnostech jsou založené na stereotypech a ty jsou založené na pravdivých základech, které národnosti oddělují. A to je v pořádku," říká Chili Ta ke svým videím, ve kterých popisuje například specifika vietnamské výchovy. "Je to velmi přísná výchova, která klade důraz na vzdělání, ale i na morální hodnoty a komunitu. Člověk nepřemýšlí jenom za sebe jako za individuum, ale přemýšlí, jak jeho rozhodnutí ovlivňují jak pověst rodičů, tak vlastně celou komunitu. A to není vlastně vůbec špatně," komentuje Ta Thuy Dung.

Co se týče korektnosti, mají podle influencerky Vietnamci hranice posunuté mnohem dál než u českého humoru. "Tam, kde vy končíte, my jsme ani nezačali. A že by se řešilo, jestli někoho můžeme urazit, to opravdu nemáme," přiznává kuchařka, že tématem není ani, jestli je humor kulturně adekvátní.

Chili Ta v rozhovoru se Světlanou Witowskou mluví také o rozdílech mezi českým a vietnamským stolováním, ale i o problémech, které současná gastronomie má. Vadí jí například, že se zatím tolik neřeší, jaké dopady gastronomický průmysl zanechává. "Jak pronikám do zákulisí českého zemědělství a témat kolem půdy a kvality potravin, tak už vidím, jak to, co máme na talíři, ovlivňuje naše pole a to, co zanecháváme budoucím generacím. Je to vlastně strašidelné," varuje kuchařka.

A co zatím Ta Thuy Dung přijde nejnáročnější v přípravě na taneční show StarDance? "Člověk musí snést tu tíhu informací a zpracovat to, takže zatím mě bolí nejvíc asi hlava, protože je to opravdu jako technicky náročné a vlastně člověk si uvědomí krásu tance a jeho komplexnost," komentuje influencerka.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:00:08-00:03:40 Kde je v očích Vietnamců na pomyslném žebříčku profese kuchařka a influencerka? Jak rodiče foodinfluencerky přijali její vysněnou práci?

00:03:40-00:07:03 Co je zásadní rozdíl v české a vietnamské výchově? Jak na její humorná videa na internetu o vietnamsko-českých stereotypech reaguje její vlastní komunita? A nepřehnala to někdy?

00:07:03-00:08:19 Jaký je zásadní rozdíl ve vietnamském a českém jídle a ve stolování?

00:08:19-00:14:22 Jaký největší mýtus o Vietnamcích v Česku slyšela? Jaké bylo její dětství a školní léta v cizí zemi? Proč měla pocit, že musí bojovat proti všem? A jak moc si je blízká s vietnamskou komunitou?

00:14:22-00:18:59 Jaký typ humoru mají Vietnamci vlastně rádi? Spíš trapný, nebo nekorektní? A proč jsou Češi vůči Vietnamcům mnohem více vstřícní než k jiným menšinám?

00:18:59-00:26:19 Co má ráda z české kuchyně? Jaký největší bizár u nás ochutnala a čím je pro ni česká kuchyně tak specifická? Co ji dokáže v gastru bezpečně vytočit?

00:26:19-00:28:33 Jak se připravuje na soutěž StarDance? Má díky dlouholetému hraní amerického fotbalu oproti ostatním soutěžícím nějakou výhodu? A který tanec jí dělá zatím největší problém?