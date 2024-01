Meteoroložka řekla, čemu se nevyhneme. Škrtneme sandály a bez klimatizace to nepůjde

Na změnu počasí kvůli klimatické změně je potřeba se připravit, nabádá biometeoroložka Dagmar Honsová. “Jak politicky, tak ekonomicky, ale i z pohledu našeho žití. My bychom vlastně měli žít podle počasí,” varuje před změnami, které nás podle ní možná již brzy čekají. Jak budou konkrétně vypadat a jak se změní život třeba u nás v Česku? A s jakou přesností vůbec můžeme počasí předpovídat?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:35 - 3:00 Proč jsou podle biometeoroložky pranostiky spíš cestou, jak přitáhnout diváka k počasí, a většina z nich neplatí.

3:00 - 8:02 O tom, jak přesná je předpověď počasí a co má na její přesnost vliv. Proč se při předpovědi počasí dělají i dlouhodobé výhledy, když pak nemusí odpovídat realitě?

8:02 - 13:20 Co bude podle Honsové za 20 až 30 let kvůli změně klimatu na našem životě úplně jinak? Jakou rutinu už kvůli změně počasí sama zavedla? Jsme vůbec na takové změny připraveni? Co bude klimatická změna znamenat pro krajinu a co pro člověka? Čeká i nás v Česku odpolední siesta?

13:20 - 17:07 Jak vážnou hrozbu představuje pro Česko sucho? Čím to je, že se teplota nejvíc v Evropě zvýšila v Česku? Honsová sama očekávala, že rok 2023 bude rekordní, přesto - bylo něco, co ji na loňském počasí nejvíc překvapilo?

17:07 - 20:09 Jaký je výhled na rok letošní? Měli bychom se připravit na nějaké extrémy počasí?

20:09 - 25:11 Dá se klimatická změna ještě zastavit, nebo už jenom zpomalit? A co je podle Honsové zásadní pro to, aby lidstvo přežilo? Jaký černý scénář nosí v hlavě? A má klimatická změna vliv i na přesnost předpovědí počasí?

25:11 - 28:24 Kolikrát za den se Honsová dívá do počítače na to, jak vypadá počasí? Proč chodí ven nechat se počasím "ošlehat", aby věděla, o čem v předpovědi mluví? Stalo se jí, že se její předpověď někdy úplně minula s realitou? A vynadal jí za to někdy někdo?