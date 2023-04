"Průšvih visí na vlásku." Drábová o nejhorším scénáři v okupované jaderné elektrárně

“Informace o radiační situaci na Ukrajině budu poskytovat do doby, než Rusáka vyženou. Už se na to těším,” říká předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Podle ní Záporožská jaderná elektrárna vydrží téměř cokoliv, ale to, že její zaměstnanci musí pracovat pod stresem, zavání “průšvihem”. Co by to znamenalo? A jaký největší problém by se při jaderné katastrofě řešil?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:35 - 4:20 Umí si Dana Drábová představit svůj den bez toho, že by na Twitter napsala zprávu, že "radiační situace na Ukrajině zůstává normální"? 4:20 - 8:54 Proč v Záporožské jaderné elektrárně stále visí průšvih na vlásku a co změnila okupace ruskou armádou na jejím fungování. Kdyby se "průšvih" v hypotetickém scénáři přece jenom stal, Česko katastrofa přímo nezasáhne, co je však třeba podle Drábové čekat, bude další vlna uprchlíků. 8:54 - 10:05 V případě, že by Rusko využilo taktické jaderné zbraně, nastane situace, na kterou se podle Drábové připravit nedá - zavládne panika. Faktický dopad na Českou republiku by ale takový útok podle odbornice neměl. 10:05 - 17:10 O tom, že kupovat jódové tablety je zbytečné a jejich užívání může naopak poškodit metabolismus štítné žlázy. 17:10 - 18:45 Na sociálních sítích komunikuje Drábová bez servítek, kde je ale její hranice, za kterou už nepůjde? 18:45 - 22:52 Obešlo by se Česko bez nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany? Jaký bude mít vliv stavba nového bloku na energetickou soběstačnost Česka? A vrátí se někdy nízké ceny energií?

