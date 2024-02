Experti o začátku krvavé invaze na Ukrajinu: Ignorace, vůbec k tomu nemuselo dojít

"Nejhorší scénář po zvolení Trumpa? Že se regionální konflikty spojí v jeden velký a Amerika to neutáhne," říká k tomu, jaké výzvy nás čekají dva roky od začátku ruské invaze na Ukrajinu, politolog Jan Šír ve společné debatě s novinářem Ondřejem Soukupem a politickým geografem Michaelem Romancovem. Jak by změnilo svět, kdyby Rusko vyhrálo? Kde může zaútočit příště? A kde teď Evropa nejvíc chybuje?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:40-8:20 Co prožívali Romancov, Soukup a Šír, když před dvěma lety Rusko vojensky napadlo Ukrajinu? Bylo pro ně překvapením, když se Ukrajina začala intenzivně bránit a Kyjev se Rusům dobýt nepovedlo?

8:20-11:00 Jaký je nejsilnější moment ze dvou válečných roků na Ukrajině pro politologa Jana Šíra? Jsou podle novináře Ondřeje Soukupa i dva roky od začátku invaze Ukrajinci stejně motivovaní svou zemi bránit?

11:00-14:22 Jakou pozici má po dvou letech války ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj? Vnímají nějaký rozdíl mezi tím, jak je přijímán na domovské Ukrajině a jak ve světě?

14:22-21:22 O tom, jakou zemi by Putin zkoušel obsadit jako další v případě, že by Ukrajina padla. Hrozí, že by se Rusko pokoušelo napadnout i státy Evropské unie, jak nedávno varovala gruzínská prezidentka? Jaký je vlastně Putinův cíl, kvůli kterému invazi na Ukrajinu začal?

21:22-27:50 Proč může Putin ve válce stále pokračovat? Ukrajina trpí nedostatkem vojáků i munice, proč západ nepodporuje Ukrajinu víc? Co by pro Evropu znamenala vojenská porážka Ruska? A je to něco, čeho je se taky třeba obávat?

27:50-31:21 Politický geograf Michael Romancov hovoří o tom, proč můžeme Putina srovnávat s Hitlerem a na co si při takovém srovnání dávat pozor.

31:21-35:00 Může se podle Soukupa na prezidentských volbách v Rusku nějak projevit úmrtí opozičního politika Alexeje Navalného? Myslí si politolog Šír, že reakce Západu na jeho smrt byla dostatečná?

35:00-39:09 Co by pro Ukrajinu znamenalo případné vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách v USA?

39:09-46:58 O tom, jestli v Rusku může po Putinovi přijít někdo ještě horší. Co by pro Šíra bylo výhrou Ruska a co by naopak znamenalo jeho porážku? Vidí Soukup, Romancov a Šír v blízkém horizontu ve válce něco, co by mohlo zvrátit dosavadní situaci jak ve prospěch Ukrajiny, nebo Ruska?