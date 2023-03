Hašek: Proboha, Češi nemohou pracovat v Rusku. Ať NHL kvůli válce platí miliardy

"Každý ruský občan, každý ruský sportovec, který nastoupí do jakékoliv soutěže, dělá reklamu na ruskou válku," říká ve Spotlightu bývalý hokejový reprezentant Dominik Hašek, který kritizuje účast Rusů a Bělorusů na nadcházející olympiádě v Paříži. Podle něj se musí čeští sportovci i funkcionáři maximálně zasloužit o to, aby tomu zamezili.

Hašek rozhodně nevidí cestu ani v tom, že by se Rusové a Bělorusové sice zúčastnili olympiády, ale nestartovali by v oficiálních dresech, se svou hymnou, ani pod národními vlajkami. "To je snad naprostý vtip. Víme, že je to Rus nebo Ruska. Že neponesou národní barvy, je naprosto nepodstatné," čílí se reprezentant z Nagana.

Slavný hokejový brankář v rozhovoru se Světlanou Witowskou mluví také o tom, že si za určitých podmínek účast některých sportovců z Ruska a Běloruska na olympiádě představit dokáže. "Ale pouze těch, kteří jednoznačně odsoudí Putinovu válku a všechny jeho zločiny," pokračuje s tím, že takovým lidem by mohl být poskytnut za velmi striktních podmínek azyl.

A jak vnímá to, že ruští hokejisté dále startují v americké hokejové soutěži NHL? "Jsem z toho velmi smutný. NHL by za to měla tvrdě zaplatit, a to v řádech milionů dolarů. Tímhle je zodpovědná za ztracené životy na straně Ukrajiny, ale i Ruska, které verbuje vojáky," dodává Hašek.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:40 - 5:13 Jsou podle Dominika Haška olympijské hry soubojem národů nebo soubojem sportovců? Nešel by zákaz účasti ruských a běloruských sportovců proti olympijské chartě?

5:13 - 8:00 Vidí Hašek jako východisko to, kdy by se olympiády mohli účastnit například jenom ti sportovci, kteří veřejně odsoudí ruskou válku a Putina? Jak sportovcům z Ruska a Běloruska pomoct k účasti bez toho, aby na hrách zastupovali režim, který válku vyvolal?

8:00 - 10:55 Má Český olympijský výbor nějakou šanci prosadit zákaz účasti ruských a běloruských sportovců na olympiádě, když mu u v mezinárodním výkonném výboru chybí zastoupení?

10:55 - 19:20 Jakou roli nese podle Haška v propagaci ruské války zámořská NHL a co by podle něho měla udělat, aby tomu zamezila? Také o tom, proč kritizoval Davida Pastrňáka za fotku s Alexandrem Ovečkinem a jestli si s ním k téhle věci promluvil i osobně.

19:20 - 20:53 O tom, jestli by měl stát zakazovat Čechům práci v Rusku a proč to vnímá jako bezpečnostní riziko pro nás i naše spojence.

20:53 - 24:16 Měli by se sportovci, kteří se celý život připravují, zúčastnit olympiády, na které budou Rusové a Bělorusové? Umí si představit, že by se takových her zúčastnil on sám?

24:16 - 26:35 Proč už nesleduje NHL ani tenis a o tom, že žádná hra na světě není víc než lidský život.