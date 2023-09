Aby peníze "nesežrala" inflace. Investice mohou mít neuvěřitelnou podobu, radí ekonom

Člověk při investování, kdy je napumpovaný hormony, často podlehne nesmyslům. Myslí si, že našel zlatý důl, ale zázraky podle ekonoma Dominika Stroukala smrdí. "Lepší je se poradit a vyspat se na to. Standardní investiční příležitosti člověku neutečou. Jakmile někdo tvrdí, že za patnáct minut již šanci mít nebude, tak to smrdí," vysvětluje člen Národní ekonomické rady vlády Stroukal.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:28-2:52 Jak by ekonom Dominik Stroukal popsal vztah Čechů k penězům? Existuje podle něj něco jako "národní vztah k financím"?

2:52-6:31 Je urputné šetření cesta, jak si užít brzký a "bohatý" důchod? Proč podle Stroukala není hnutí FIRE, které tento model představuje, pro všechny a má jisté mezery.

6:31-9:43 O tom, co podle něj platí obecně pro to, abychom si zajistili klidný a pohodlný důchod.

9:43-15:26 Co všecho je třeba zvážit při spoření a při investování peněz? Jakou radu by dal lidem, kterým se nedaří spořit tolik, kolik by chtěli?

15:26-20:27 Vidí v budoucnosti investování i roli umělé inteligence? Proč je podle Stroukala dobré se nejprve vyspat před tím, než se rozhodnete, jak naložíte se svými penězi.

20:27-25:03 Je něco, co Dominik Stroukal odpozoroval u mladé generace a jejího vztahu k penězům? Co mladí vnímají jako investici a co by ekonomy možná ani nenapadlo?