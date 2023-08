Adamczyková otevřeně: V Česku je umírání tabu. Pomáhá mi o smrti rodičů vtipkovat

"Vždycky když jsem přidala do tréninku něco nového, ať už to byla atletika nebo ježdění na kole, tak mi to přineslo na snowboardu nějaké benefity. Tak jsem zvědavá, jestli to tanec dokáže taky," říká o své účasti v taneční soutěži StarDance snowboardcrossařka Eva Adamcyzková. Jaké mety si na parketu, ale i na prkně, chce ještě splnit? Které momenty kariéry pro ni byly nejtěžší? A jaké v životě?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:28-3:14 O tom, jestli je podle Evy Adamczykové, kterou fanoušci znají i pod příjmením Samková, rytmus tance a snowboardování v něčem podobný a jak zkombinuje pohybovou přípravu na StarDance a snowboard. 3:14-6:53 Proč se do taneční soutěže tak těší a jestli to stojí za ztrátu několika závodů. 6:53-10:01 Jak Adamczyková vnímá soutěživost, jak musí jako vrcholová sportovkyně řešit svůj režim a jaká pravidla si se svým manželem Markem, který bude také soutěžit ve StarDance, dopředu dohodli. 10:01-17:06 O tom, jak moc jí chybí sjíždění kopců, když to zrovna nejde, třeba naposled kvůli zranění. 17:06-2:21 Vnímá jako zimní sportovkyně klimatickou změnu? Jak ovlivňuje závody a kde všude ji pozoruje? 22:21-29:55 Jaké bylo pro ni ztratit oba rodiče v tak mladém věku? Co při tom zjistila o tom, jak jako společnost vnímáme smrt?

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!