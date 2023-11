Druhá žena ČNB: Situace se obrací k lepšímu. Už brzy budou Češi zase "bohatnout"

Jestli bude mít konflikt na Blízkém Východě dopad i na růst cen potravin a energií u nás? "Zatím to nevypadá, ale pokud dojde k rozšíření nebo zapojení zemí, které jsou surovinově důležité, tak by se to projevit mohlo," říká viceguvernérka České národní banky Eva Zamrazilová. Jaké jsou vyhlídky na příští rok? Co brzdí tuzemskou ekonomiku? A poklesne inflace v roce 2024 tak moc, jak se slibuje?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:35-4:13 Proč se podle ekonomky Evy Zamrazilové české ekonomice nedaří? V čem vidí důvod, proč je Česko jedinou zemí, která se ještě nevzpamatovala z pandemického propadu? 4:13-7:15 Kdy Zamrazilová čeká zlom, po kterém ekonomika začne růst? 7:15-13:42 Jak jsme se dopracovali k tak vysoké inflaci? Kde vidí Zamrazilová podhoubí tohoto problému? Nese v tom svou odpovědnost i Česká národní banka? A kdy si už budeme moci říct, že zase bohatneme? 13:42-16:17 Jaký vliv na růst cen potravin a hlavně energií na světových trzích může mít konflikt na Blízkém východě? A co se podle Zamrazilové musí naplnit, aby příští rok inflace klesla na 2,6 procenta? 16:17-19:40 Kdy budeme vědět, jestli Česká národní banka sníží úrokové sazby? 19:40-22:14 O tom, jak se koho dotkne změna pravidel kolem předčasného splácení hypoték.

