Ekonom řekl, za co teď utrácet a kdy šetřit: „Lidé tohle podceňují, roli hraje věk“

"Přestaneme chudnout. Sice nerosteme, ale nezaměstnanost je velmi nízká a i podnikatelé ví, že se jim jejich lidé budou ještě hodit," říká ekonom Filip Matějka, podle kterého lidem v průběhu příštího roku začnou růst platy a podle ČNB by nám měla méně ubírat z peněženek také inflace. Bude zdražování opravdu pomalejší a proč budou ještě dražší potraviny? A proč se Česku hospodářsky nedaří?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:30-4:42 Jaký rok máme z pohledu ekonoma Filipa Matějky za sebou, jak ze strany veřejných financí, tak strany spotřebitele? Co by české ekonomice pomohlo vrátit superhrubou mzdu a proč to politici neudělali?

4:42-10:58 Má podle Matějky Česko už to nejhorší za sebou? Věří v to, že budoucí rok klesne inflace, a je možné, že ceny potravin v dohledné době klesnou na předcovidovou úroveň? Dalo se tak vysoké inflaci zabránit? A jak hodnotí práci České národní banky?

10:58-12:54 Mohla vláda něco dělat jinak, aby nebyla inflace tak vysoká? Za co by se měly minulé vlády navzájem pochválit?

12:54-16:47 Přestaneme podle Matějky v následujících měsících chudnout? Je někdo, kdo na zdražování zbohatl? A kdy začnou bohatnout i ti ostatní?

16:47-20:26 Mají podle Matějky řetězce důvod od příštího roku zdražovat potraviny? V čem bylo jejich vyjádření zvláštní? Proč podle Matějky nefunguje antimonopolní úřad?

20:26-23:32 Je teď podle Matějky dobrý čas spíš šetřit nebo utrácet? Proč jsou ceny potravin v některých sousedních zemích levnější?

23:32-28:11 Jak se Matějkovi jako ekonomovi zamlouvá rozpočet na příští rok se schodkem 252 miliard korun? A jaký je jeho názor na konsolidační balíček? Co si myslí o stávce odborů?