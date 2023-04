Expert: Na důchody bude míň a míň. Zlom přijde za 12 let. Připravit se ale může každý

Bez nepopulárních opatření se penzijní systém nepodaří udržet. Zachránit nás mohou děti, které se ale musí začít rodit takzvaně ve velkém, tvrdí Filip Pertold, ekonom a poradce ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky. "Demografická změna začne za 12 až 15 let ukousávat zdroje. Do důchodu přijdou silné ročníky a slabé zůstanou na trhu práce," varuje. Co s tím? Začal stát řešit penze včas?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:40 - 6:45 Spoří si ekonom a poradce ministra na důchod? Kolik si je podle něj třeba dávat bokem a po jaké demografické změně začne být s důchody problém? Jak takový "průšvih" může vypadat a které ročníky na tom budou nejhůře? 6:45 - 9:42 Prodloužení věku odchodu do důchodu bude v řešení tohoto problému jeden z důležitých nástrojů a nevyhneme se mu. Kdy půjdou konkrétní ročníky do důchodu, by měly vědět minimálně 10 let dopředu. 9:42 - 12:50 Může se vládě povést udělat důchodovou reformu bez toho, aby musela zvýšit daně? Jak to provést? 12:50 - 17:03 Počítala podle Pertolda vláda s tak vysokou inflací? Na jak dlouho mimořádná valorizace důchodů zatíží rozpočet? 17:03 - 22:01 Jaké daně by se podle Filipa Pertolda měly zvýšit? Má vláda k dispozici i jiné nástroje, jak čerpat peníze? 22:01 - 28:01 Pomohlo by státu, kdyby se začalo rodit víc dětí? Proč je i dřívější návrat matek s malými dětmi na trh práce jeden z největších zdrojů, které zde potenciálně máme, a proč na něj vláda více nemyslí?

