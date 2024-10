Chtěl mít školu, kde je lidem dobře. Paradoxně to přinesla povodeň, popisuje ředitel

"Byl jsem celou dobu povodní ve škole, takže jsem to celé pozoroval zevnitř," popisuje ředitel základní školy v České Vsi Filip Worm, jak sledoval řeku Bělou ničit zařízení jeho školy, kde voda proudila chodbami až do výše dvou metrů. Teď se s dalšími dobrovolníky pokouší co nejdříve navrátit 330 žáků zpátky k výuce do původní budovy. Jak dlouho to potrvá? Kdo všechno pomáhá a kde se zatím učí?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 00:12-06:06 Jak řediteli Filipovi Wormovi bylo, když školu po opadnutí velké vody viděl poprvé? Čeho mu bylo v poničené škole nejvíce líto a čekal až takový příval vody? Zůstalo ve škole nějaké zcela nedotčené místo a překvapila Worma vlna solidarity, kterou velká voda škole přinesla? 06:06-10:02 Odkud do školy v České Vsi dobrovolníci přijíždějí a kolik se jich ve škole vystřídalo? Jaké další funkce kromě bahňáků byly v poničené škole potřeba a pomáhaly ve škole i děti? Už se spočítalo, jak velkou škodu voda napáchala, a v jaké fázi oprav nyní škola je? 10:02-15:21 Povedlo se už nějaké děti dostat do školy a kdy Worm předpokládá, že se vrátí ostatní? Jak děti z Wormovy školy vodní pohromu snáší a byla pro někoho potřeba psychologická intervence? Jak náročnou situaci zvládají učitelky a učitelé a co je pro školu momentálně největší výzva? 15:21-23:21 Co škola v České Vsi aktuálně potřebuje nejvíce a kolik peněz se doposud povedlo vysbírat? Co je podle Worma největší slabina českého školství a co mu chybí v rámcovém vzdělávacím programu? Jaká pravidla aplikuje škola na používání mobilních telefonů a jaké tři věci by Worm změnil v českém školství?