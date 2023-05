Ekonomka: Jsme na nebezpečné cestě, hrozí pád z útesu. Vím, kde má stát šetřit

“V současné době si můžeme představit stát jako vykrmeného otesánka, který je tučný, ale dole mu nějaké svaly ještě zůstaly, a my potřebujeme ten tuk spálit. Potřebujeme rozpohybovat stát, najít ty orgány, které jsou přetěžované, a ulevit jim,” říká hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská. Podle ní bude pro vládu velmi těžké najít 70 miliard korun potřebných úspor. Kde je hledat?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:33 - 3:27 V jakém stavu je teď podle ekonomky Heleny Horské česká ekonomika?

3:27 - 8:57 Jak by podle ní mělo vypadat "ozdravení" české ekonomiky v podobě konsolidačního balíčku? Jaké chytré úspory navrhli vládě experti a co vnímá jako nejefektivnější kombinaci opatření?

8:57 - 15:05 Co si myslí o různých návrzích kolem zvyšování nebo slučování různých sazeb DPH? Jak by se takové změny v daňovém systému promítly do ceny běžných nákupů v lékárně či potravinách?

15:05 - 18:02 Jak se dívá na návrh o zdanění stipendií nebo zvýšení daní pro kulturní události?

18:02 - 20:55 Často se mluví i o zavedení progresivní daně, která tady už jistým způsobem funguje. Co by navrhovala v této oblasti ekonomka Horská? Vidí prostor pro více sociálně citlivou ekonomiku?

20:55 - 26:08 Horská už dříve říkala, že plošné škrty vnímá jako špatné - jaké jednotlivé kategorie by podle ní měly, a jaké by naopak neměly být škrtány?

26:08 - 31:18 Jak jako hlavní ekonomka Raiffeisenbank vnímá odchody některých firem z české pobočky banky kvůli tomu, že mateřská společnost nepřerušila svoji činnost v Rusku poté, co ruská armáda napadla Ukrajinu?