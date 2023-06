Líbají mě i objímají, říká tlumočnice filmových hvězd. Bude překládat i Gladiátorovi

"Sice neznám všechny světové filmové hvězdy, ale ty, které přijely na filmový festival do Karlových Varů, s těmi vždy byla velice příjemná spolupráce," popisuje tlumočnice Helena Koutná, která hollywoodským hvězdám překládá na karlovarském festivalu už více než dvacet let. Vážně se nikdy nesetkala s hvězdnými manýry? Z jakého jazyka se překládá nejhůře? A proč ji nejvíce potěšil Antonio Banderas?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:35 - 2:53 O tom, proč překladatelka a tlumočnice Helena Koutná raději sleduje zahraniční filmy v původním znění s titulky, i když je nepotřebuje. O tom, kolikrát si musí člověk pustit film, aby ho dobře otitulkoval, a proč jí dal nejvíc zabrat Shrek.

2:53 - 3:40 Při tlumočení má jen jednu šanci poslechnout si originál, je to pro ni adrenalin? Jak se dokáže při živých akcích soustředit na řečníka a co může tlumočení komplikovat?

3:40 - 6:47 Na filmový festival do Karlových Varů jezdí tlumočit už 26 let, na co se těší nejvíce? Jakým známým zahraničním filmovým osobnostem bude překládat letos a komu z hostů festivalu tlumočila úplně nejraději?

6:47 - 9:33 Herci ji při tlumočení často objímají nebo dostane i polibek - dokážou ji takové situace vykolejit? Jak se dá na překládání připravit a co si při tom zapisuje do svého bločku?

9:33 - 15:04 Jsou nějaké výrazy, které se prostě nedají přeložit? A stalo se jí někdy, že by nerozuměla? Jak se proměňuje znalost angličtiny mezi publikem a proč je její práce na festivalu stále důležitá.

15:04 -17:36 O tom, proč je důležité do překladu přenést i emoce. Proč by měl být tlumočník nenápadný a stalo se někdy, že by se jí to nepovedlo?