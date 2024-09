Pešatová: S rodičem po boku se dítě léčí lépe. Rozkládací křeslo u lůžka nestačí

"Úplně se změnil jejich psychický profil. Najednou rozkvetly, ulevilo se jim, protože pocítily bezpečí, klid a podporu. Našly místo, kde mohou být spolu a zvládnou to lépe," říká o dlouhodobě nemocných dětech a jejich rodinách, které našly podporu v Domě Ronalda McDonalda, šéfka stejnojmenného nadačního fondu Ivana Švingrová Pešatová. V Česku je zatím jeden, ale to by se mohlo brzy změnit.

Vážná zdravotní diagnóza je přirozeně spojená se strachem. O to víc, když se jedná o dítě. Rodičům se pochopitelně začnou množit otázky, jak vše zařídit. Ať už jde o práci, dojíždění do zdravotnických zařízení, finance nebo starost o ostatní sourozence. "Člověk najednou dostane facku a neví, co dál. V tu chvíli chybí někdo, kdo si s ním sedne, vezme ho za ruku a řekne, co ho čeká," popisuje Švingrová Pešatová, která stojí v čele nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda.

Právě v něm se snaží alespoň části rodin, které těžkou situací prochází, pomoci tím, že poskytují bezplatné ubytování v areálu Fakultní nemocnice Motol. "Vybudovali jsme v Česku první zařízení tohoto typu, které nabízí ubytování celých rodin. Tedy buď včetně nemocného, anebo pouze pro rodinu dítěte, které zůstává ležet na lůžku v nemocnici," popisuje ředitelka, podle které je ve společnosti zakořeněná představa, že rodič přece vydrží u lůžka svého potomka třeba i na rozkládacím křesle.

"Rodič má sice právo na trvalou přítomnost u dítěte. V tomhle se společnost posunula. Když nemoc trvá několik týdnů, měsíců, někdy i let, tak opravdu křeslo vedle postele pro maminku nebo tatínka nestačí," komentuje ředitelka nadačního fondu, v jehož zařízení za necelé dva roky provozu pomohli téměř pěti set rodinám, kterým by jinak dojíždění nebo jiné překážky bránily být s nemocným dítětem.

"Jsou určená kritéria, podle nichž rodina získá doporučení, které dává ošetřující personál. Komu ho dá, toho přijmeme a nijak nerozlišujeme," dodává Švingrová Pešatová, kdo všechno může pomoc nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda využít.

Velkým úkolem pro nadační fond je podle ní i to, jak udělat, aby se v České republice filozofie péče zaměřené na rodinu realizovala na co nejvíce místech. "V tuhle chvíli cítíme velký zájem o náš projekt a naše služby ze strany dalších nemocnic. Už jednáme o výstavbě druhého domu. Jednání nejsou zatím uzavřena, ale víme jistě, že to bude na Moravě," prozrazuje Švingrová Pešatová a dodává, že by si přála, aby péče zaměřená na rodinu byla součástí běžného vzdělávání zdravotníků.

Podle Švingrové Pešatové má totiž blízkost rodiny nepopiratelný vliv na uzdravování nemocných dětí. "Dat je zatím málo, ale víme, že to funguje. Vidíme to každý den - spolupracujeme velmi úzce s lékaři a sestřičkami a během prvních měsíců jsme dostali neuvěřitelnou zpětnou vazbu, kdy viděli úlevu, tím pádem daleko lepší spolupráci, dítě lépe reagovalo na léčbu a v mnoha případech bylo třeba i daleko dříve propuštěno. To jsou velmi konkrétní výsledky," dodává.

Podobné iniciativy se podle šéfky nadačního fondu neobejdou nejen bez společenské podpory, ale hlavně financí, které jsou pro jejich provoz stěžejní. "Náš první dům v Česku stál asi 100 milionů korun. Motolská nemocnice darovala pozemek, my jsme darovali finance na výstavbu a pak jsme jej dále i vybavili, a to všechno z peněz dárců," nabádá Švingrová Pešatová všechny, kdo by chtěli aktivity nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda podpořit.

Rozhovor vznikl s podporou nadačního fondu Domu Ronalda McDonalda, jehož činnost můžete podpořit zde.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:08-06:18 Jak hluboce dokáže dlouhodobá hospitalizace dítěte změnit život celé rodiny? Pro koho je v Domě Ronalda McDonalda místo? Do jaké míry je prokázáno, že blízkost rodiny je v procesu uzdravení klíčová a jak dlouhá byla cesta k výstavbě téměř 400 domů?

06:28-16:07 Na čem záleží, jestli podpůrný dům vznikne, nebo ne? Na co nadační fond nejčastěji naráží? Změnil se přístup nemocnic ohledně přítomnosti rodičů? Co příběhy dlouhodobě nemocných dětí spojuje? A na jak dlouhou dobu rodiny zázemí v průměru potřebují?

16:07-22:36 Kdo všechno služeb nadačního fondu využívá? Jak intenzivní podporu Dům rodinám poskytuje? Dostává se podpora nebo supervize také zaměstnancům Domu Ronalda McDonalda? Stalo se někdy, že museli nějaké rodině ubytování odmítnout? A má prostor nějaká pravidla, které rodiny musí dodržovat?

22:36-27:04 Vznikají v Česku podobné projekty, které podporují rodiny nemocných dětí? Jaké překážky mimo těch finančních musí nadační fond překonávat? A je podpora státu v tomto odvětví dostatečná?

27:04-32:27 Jak jinak se dá pečovat o rodiny dětských pacientů? Jaký další potřebný projekt v posledních letech v Česku vznikl? A v čem by se Česko mělo v péči o dětské pacienty inspirovat ze zahraničí?