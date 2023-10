"Izrael na to nemá právo." Analytik řekl, kde židovský stát překračuje pravidla války

“Žádné jasné řešení na horizontu není. To ale neznamená, že máme tolerovat brutální násilí Hamásu i disproporční odvetu Izraele,” říká ke konfliktu na Blízkém východě analytik z Institutu politologických studií Jakub Záhora. Jak by mělo mezinárodní společenství na válku odpovědět a kam až mohou dojít palestinské demonstrace ve světě? A jak velké humanitární krizi čelí obyvatelé Pásma Gazy?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:40-3:22 Má podle experta na Blízký východ Jakuba Záhory Palestina po vraždění Hamásu na izraelském území nějakou šanci na to, aby někdy vznikl nezávislý palestinský stát? Existuje v téhle situaci, kdy izraelsko-palestinský konflikt extrémně vyeskaloval, nějaké "dobré" řešení?

3:22-5:57 Co Záhora říká na rostoucí antisemitismus ve světě? Jak by se proti němu mělo vyhranit mezinárodní společenství?

5:57-9:16 Izrael si po teroristickém útoku Hamásu dal za cíl hnutí zlikvidovat - může se mu to podařit? A za jakou cenu? Jak je na tom Hamás s podporou v samotné Palestině a jak se po útoku na Izrael proměňuje?

9:16-13:54 Podle Záhory by měl Izrael při obraně proti Hamásu zachovat princip proporcionality - co to znamená a daří se ho Izraeli dodržovat? Jak se taková "úměrná proporce" protiútoku počítá? A jak na ni nahlížet, když stát bojuje s teroristy a ne s dalším státem?

13:54-22:27 Jak velké humanitární krizi teď čelí civilní obyvatelstvo žijící v Pásmu Gazy? Dá se zabránit tomu, aby humanitární pomoc nezneužil Hamás? Kritici Izraele mluví o genocidě na Palestincích - dochází k ní skutečně? A proč podle Záhory v souvislosti s konfliktem dochází k přílišné polarizaci názorů?

22:27-26:31 Jaký osud čeká podle něj lidi, které Hamás unesl a drží je jako rukojmí? Má Izrael nějakou šanci je osvobodit? Jak velkou vinu za to, že se podařilo hnutí Hamás spáchat tak bezprecedentní teroristický útok na židovský stát, nese izraelský premiér Netanjahu a jeho vláda?