Vědec o riziku s umělou inteligencí: Berte to vážně. Shodli se na tom úplně všichni

"Že umělá inteligence nevede ke kreativitě? Podle mě nás díky ní čeká hodně umění. Je úplně reálné, že si budeme za rok nebo dva pomocí umělé inteligence moci vytvářet něco jako hollywoodské velkofilmy," říká počítačový vědec z Centra pro teoretická studia UK Jan Kulveit. Začíná nás AI přesahovat? Kde jsou etické hranice vývoje superinteligence? A co říká na "převrat" ve společnosti OpenAI?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:42-3:50 Jak čte počítačový vědec Jan Kulveit nedávné události kolem společnosti OpenAI?

3:50-10:44 Co nám celá kauza říká o umělé inteligenci a o tom, jak se lidé staví k regulaci jejího vývoje? Na jaké úrovni se AI pohybuje teď? A je už teď v něčem lepší než člověk?

10:44-13:02 O tom, že podle Kulveita většina lidí, kteří se podílejí na vývoji největších modelů AI, bere rizika spojená s umělou inteligencí velmi vážně.

13:02-16:40 Jak je na tom vývoj umělé inteligence podle Kulveita? Postupuje příliš rychle a měl by zpomalit, nebo naopak? Na co by se při vývoji podle Kulveita mělo lidstvo přednostně zaměřit?

16:40-19:42 V jaké fázi je teď regulace nástrojů umělé inteligence a proč Evropa v této oblasti zaostává za Spojenými státy?

19:42-23:14 Jak zasáhne AI do školství a vzdělávání? Dá se zpětně zjistit, u kterého textu "dopomohla" umělá inteligence? V čem Kulveit vnímá největší úskalí technologie, a kde naopak pomáhá?

23:14-27:54 O tom, jaký vliv může mít umělá inteligence na tvůrčí profese a kreativitu jako takovou.