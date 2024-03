Kvůli roli měsíc a půl skoro nejedl. „Extrém, ale potřeboval jsem to,“ říká Nedbal

“Mozek a tělo jsem potřeboval dostat do extrémního diskomfortu, abych všechno vnímal jinak,” říká o drastické dietě kvůli jedné ze svých rolí herec Jan Nedbal. Tehdy šlo o postavu muže prchajícího z Osvětimi, “extrémy” ale herec zažil i jako představitel Ctirada Mašína, za což má nominaci na Českého lva. Proč 70 let starý příběh vyvolává emoce? A jak důležitá je v životě Jana Nedbala svoboda?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:31-5:40 Jak se herec Jan Nedbal připravoval na roli Ctirada Mašína a proč to podle něj byl člověk, kterého by v životě nechtěl naštvat? Změnil se během natáčení filmu Bratři Nedbalův pohled na příběh bratrů Mašínů?

5:40-8:01 Co je podle Nedbala důvodem, proč příběh Mašínů i v dnešní době vyvolává tak silné emoce? Má Nedbal pochopení pro lidi, kteří je označují pouze za vrahy? Jaký má názor na činy bratří Mašínů?

8:01-9:52 Nebál se do projektu vstoupit kvůli negativním reakcím? O tom, že žádnou pozitivní reakci na film v komentářích snad ani nečetl, a jestli na online komentáře nějak reaguje. S čím se Nedbal ještě před natáčením musel srovnat?

9:52-12:15 Spolu se svým filmovým bratrem Oskarem Hesem jsou oba nominováni na cenu Český lev, nevyvolala taková nominace mezi nimi rivalitu? Jakou fyzickou a psychickou nepohodou si Nedbal prošel při natáčení?

12:15-14:24 O tom, jak se lišil jeho způsob shazování váhy pro roli ve filmu Zpráva a ve snímku Bratři. Co si ze změny životosprávy odnesl do svého soukromého života?

14:24-15:47 Proč Nedbal nepůsobí ve zdravotnictví, které původně studoval. A o tom, že chtěl být horským záchranářem, ale dnes už by asi nedohnal potřebnou fyzičku.

15:47-22:14 Jak důležitá je pro Nedbala svoboda a proč si nechce umět představit, že by kvůli ní šel do války. O klesající podpoře pro Ukrajinu a o tom, že by rád šel do vojenské zálohy, ale zatím se mu tam nepovedlo dostat.