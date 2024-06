Punčochář: Lidi nechtějí makat. Když je „bolí nožičky“, ať změní práci. I já vyhořel

“Kdo chce tu práci dělat, nožičky ho prostě bolet budou. A koho tak bolí, že to nemůže dělat, tak ať změní profesi,” říká šéfkuchař Jan Punčochář k pracovním podmínkám v restauracích. Práce v gastronomii chce podle něj jasné odhodlání, a ne každý ho v dnešní době má. Jak se české gastro za dobu, co v něm působí, změnilo? Jak v něm být úspěšný, ale nevyhořet? A dá se při práci v kuchyni udržet fit?

Jaká byla jeho hlavní témata?

00:08-03:57 Je něco, co by šéfkuchař a majitel restaurací Jan Punčochář v životě neochutnal? Jak se z kuchaře stane televizní celebrita? Uznává Punčochář influencery, kteří popularizují gastronomii na sociálních sítích?

03:57-07:01 Co Punčocháři dal úspěch, kterého v gastronomii dosáhl? Chtěl někdy s kuchařským povoláním seknout? A má kuchař šanci a čas hlídat si zdravý životní styl?

07:01-11:54 Jak se Punčochářovi povedlo dostat se do formy? Co si myslí o tlaku na společnost spojeném se zdravým životním stylem? A změnily se za poslední roky stravovací návyky Čechů?

11:54-19:59 Proč si Punčochář myslí, že dnešní mladí lidé nechtějí pracovat? Jsou podmínky v gastronomii nastaveny správně? Jak vypadá pracovní den v kuchyni? A jak kvalitní jsou podle Punčocháře dnešní učňovské školy?

19:59-24:49 Jak by měla vypadat kvalitní restaurace, která správně pečuje o svůj personál? Ovlivnily kulinářské reality show úroveň restaurací v menších městech? A jak s gastronomickým byznysem zahýbala éra pandemických restrikcí?

24:49-29:57 Co si Punčochář myslí o rozvážkových službách? Je ještě něco, co může Punčochář v gastronomii objevovat? Co je jeho "signature dish" a existuje podle něj klíč ke kuchařskému úspěchu?