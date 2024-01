Jako kontinent jsme ve válce. Neřešme “greendealy” a zbrojme, tvrdí Černochová

“Musíme vybalancovat to, abychom lidem říkali pravdu, ale na druhou stranu nešířili nějakou paniku v tom, že by začali skupovat potraviny a stavět bunkry,” říká ministryně obrany Jana Černochová k tomu, jak by lidem vláda měla vysvětlovat, že je nutné přemýšlet nad možnou obranou země. Jak je na ni Česko připravené? Proč se nedaří omladit armádu? A měla by se změnit zbraňová politika v Česku?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:30-3:40 Ministryně obrany Jana Černochová mluví o tom, proč právě teď je riziko války s Ruskem větší, než bylo před dvěma lety. Je Česko v pohotovosti a připravené na to, že se může kdykoliv stát cokoliv? 3:40-9:20 Daří se měnit i smýšlení společnosti směrem k potenciální hrozbě eskalace války mimo Ukrajinu? Proč chtějí lidé spíš slyšet slova o míru a zbytečnosti zbrojení, která šíří například poslankyně ANO Alena Schillerová? Nedělá vláda něco ve své komunikaci špatně? Mají nějakou strategii na to, aby změnili narativ toho, že jen "straší válkou"? A co by podle ministryně Černochové české společnosti pomohlo se sjednotit? 9:20-12:45 Jak ministryně Černochová vnímá historicky nízkou důvěru lidí vůči vládě? Co ji mrzí na vedení resortu obrany a jak se tahle práce liší od komunální politiky? 12:45-17:15 S jakou nejhorší variantou počítá česká armáda v případě vývoje války na Ukrajině? Co je pro ni "černý scénář" eskalace konfliktu? A bere vláda jako vážný problém i dezinformace? Jaké kroky vůči jejich šíření podniká? 17:15-23:58 Je momentálně NATO na válku připraveno, nebo ne? O tom, jaká cvičení čekají vojska Severoatlantické aliance a kdy přijde řada i na českou armádu. Je Severoatlantická aliance nervózní z blížících se voleb v USA, které opět může vyhrát Donald Trump? 23:58-28:40 Jsme podle ministryně Černochové na prahu války, nebo je to jen varianta, která potenciálně může nastat, a proto je třeba být připraven? Proč je Česko v rámci modernizace armády spíše v bodu "pět minut po dvanácté" a jak plánuje lákat lidi na armádní cvičení? 28:40-35:06 Po loňském útoku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze se otevřela také otázka regulace držení zbraní. Jaká opatření vláda připravila, aby se do budoucna podobné incidenty podařilo omezit? Proč podle ministryně Černochové psychotesty nejsou cesta, ale za přísnější úpravou držení zbraní stojí.