Oholit, ožvejkat a zahodit. Rubeš popsal lsti pražských šejdířů, teď odhalil další

"Kliknete na tlačítko 'hotovost a zůstatek', v tu chvíli bankomat vyšle dotaz do banky a služba se zpoplatní," popisuje praktiky sítě Euronet provozující bankomaty v Česku youtuber Janek Rubeš. Lidé pak platí za službu, kterou ani nedostanou - na jeho popud se podobnými případy začala zabývat i Česká národní banka. Jaké další triky bankomaty používají? A očistila se už Praha od pastí na turisty?

0:36-3:40 Je v Praze nějaké místo, kam by se youtuber a novinář Janek Rubeš bál jít? A co naopak v hlavním městě funguje skvěle?

3:40-5:21 Proč Rubeš nakupuje užitkové zboží jenom ve slevách. Odkud plyne důslednost, se kterou se o témata, o nichž točí videa, zajímá?

5:21-10:29 Jak se dostal k tématu bankomatů a v čem spočívá trik, který si od banky účtuje poplatek za službu, kterou vám ani nemusí poskytnout? Vrátila Rubešovi jeho banka tyto poplatky? Jaké byly reakce společnosti, která bankomaty se "zrádným" tlačítkem provozuje?

10:29-14:15 O tom, že tlačítkem na bankomatech společnosti se zabývá už i Česká národní banka, a o tom, kolik potenciálně mohla na skrytých poplatcích vydělat.

14:15-17:09 Dá se vůbec od podobných triků město očistit, anebo vždy přijde něco dalšího? Proč jsou turisté pro podvodníky vděčný cíl a jak tomu pomáhá fakt, že Česko má vlastní měnu?

17:09-20:32 Jaký typ turistů Rubešovi ve městě vadí a dá se s nimi něco dělat?

20:32-28:29 Kromě triků na turistech Rubeš s kolegou ve svých videích řeší i agendu městských úředníků a politiků - daří se jim poukazovat na přešlapy města? Co považuje za jednu z nejhorších věcí ve městě a co by radnice podle něj s tím měla dělat?