Novinář Kmenta: Pořád tu jsou nebezpeční lidé. Jsou věci, které si vezmu do hrobu

"Jako novinář musíte být chráněn veřejností. Když jdu na schůzku s ultramafiánem, který je opravdu nebezpečný, tak s ním nikdy nepůjdu do jeho soukromého zařízení," popisuje Jaroslav Kmenta život investigativního novináře. Proč považuje angažmá GIBS v kauze IKEM za podezřelé a cítí se kvůli tomuto případu známé nemocnice pod tlakem? A na jak tenkém ledě se investigativní novinář pohybuje?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:38-3:42 Je podle investigativního novináře Jaroslava Kmenty Česko mafiánský stát? Bývá někdy kvůli své práci paranoidní?

3:42-10:48 Do jaké míry je výsledek jeho práce založen na vyšetřování a do jaké míry je to věc náhody? V čem vidí kouzlo své práce? Jak si Kmenta vysvětluje angažovanost Generální inspekce bezpečnostních sborů v kauze IKEM, kterou odkryl v magazínu Reportér? Jak podle něj celá kauza vznikla a poskytne GIBS dokumenty, které od něj pod hrozbou pokuty žádají?

10:48-13:34 Jak přistupují redakce k materiálům od anonymních zdrojů? Má Kmenta své kontakty jak v podsvětí, tak u policie? Na jak tenkém ledě se při své práci pohybuje?

13:34-16:35 Nechal se někdy nachytat? Jakou má jistotu, že mu jeho zdroje říkají pravdu? Znají lidé z podsvětí jeho jméno a kde probíhají jeho schůzky s mafiány?

16:35-20:03 Věří, že jsou české bezpečnostní složky a justice nezávislé? Má důvěru v BIS?

20:03-23:17 Existuje něco, co nikdy nikomu nebude moct říct? Proč? Co je pro něj největší záhada posledních 33 let a kde vidí hranice svojí práce?

23:17-26:01 Měl někdy kvůli své práci strach o sebe a své blízké? A po čem mu vždy naskočí husí kůže?