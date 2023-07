Už neměl šanci, teď žije díky mámě. Játra chlapci "dorostla", popsal zákrok chirurg

"Kvantifikovat šanci na úspěch? V žádném případě nesmíme vypadat jako šílenci. Musíme mít racionální pohled na svět a mít pocit, že šance je více než poloviční," říká transplantolog Jiří Froněk, který má za sebou unikátní operaci jedenáctiletého chlapce. Dítě s vrozenou vadou dostalo jaterní štěp od své matky. Proč jde o tak nevídaný zákrok? A jak dlouho mohou nová játra příjemci fungovat?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:34 - 4:18 Jak se daří mladému pacientovi, který podstoupil unikátní operaci jaterního štěpu? Jak jedinečný zákrok probíhal?

4:18 - 7:01 O tom, jak dlouho trvá taková operace, jaký je rozdíl mezi transplantací od zemřelého a od živého dárce a jak zákrok ovlivní život pacienta i dárce.

7:01 - 9:05 Změní se nějak citová vazba mezi dárcem a příjemcem orgánu? Jak se k tomu kromě emocí staví i tělo pacienta?

9:05 - 13:24 Proč strach nemá co dělat na operačním sále. Kdy lze říct, že se operace povedla a pracuje se transplantologovi Jiřímu Froňkovi jinak s dospělými a dětskými pacienty?

13:24 - 17:00 Jak se doktor se svým týmem vyrovnává s případnou ztrátou pacienta? Je něco, co Froňka na transplantacích i po letité praxi nepřestává fascinovat?

17:00 - 23:18 Vypíná si někdy transplantolog mobil? Jak moc práce zasahuje do jeho života? O tom, co před operací říká svým pacientům a proč to nejsou věty typu "všechno bude dobrý".

23:18 - 25:20 O tom, jestli lze říct, jak dlouho v průměru čeká pacient na játra a jestli bude někdy možné transplantovat i játra umělá.