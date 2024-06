Toto nikdy nebylo. Lidstvo překročilo mez, teď tomu musíme čelit, říká psychoterapeut

"Říká se, že objem informací, které měl ve středověku člověk za celý život, se nám teď děje asi v průběhu jednoho týdne," říká psychoterapeut Jiří Ježek, podle kterého je logické, že se musíme občas "zavařit". Zvlášť etapa dětství má podle něj na život člověka zásadní vliv. Kolik o tom víme? Jaká zpráva je to pro rodiče a jak se vyrovnat s traumaty, které nás třeba z dětského věku provází?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:08-03:12 Je v každém z nás stále kousek dítěte? Jak se projevuje, když se ke svému vnitřnímu dítěti neumíme dostat? Jak zásadně dětství předurčuje, kým je člověk v dospělosti? Co ještě o dětství nevíme?

03:12-08:24 Co jsou to životní etapy? Co dítě během dospívání nutně potřebuje? Jakým způsobem si dítě vytváří bezpečné prostředí?

08:24-14:14 Jak velkým problémem může být pro dítě nepozorný rodič? Jakého rodiče dítě nejvíce potřebuje? Co se s dítětem děje, když je jeho rodič odpojený sám od sebe? A jakým způsobem je dobré uvažovat o traumatech?

14:14-18:03 Je dnešní svět pro děti složitější než dříve? Žijeme v příliš nárokové době? Doléhá vzdělávací systém negativně i na děti, které jsou v něm úspěšné?

18:03-21:13 Rodí se lidé s vrozeným vědomím sebehodnoty? A jak moc ji nabourává školský systém? Jakým způsobem mohou rodiče využívat manipulaci? A v čem je dnešní doba ve srovnání s minulostí jiná?

21:13-26:38 Co si Jiří Ježek myslí o známkování? Je mezi dnešními dětmi větší výskyt duševních onemocnění a poruch pozornosti? A v čem je problematický svět sociálních sítí?

26:38-32:50 Jakým způsobem zasáhlo dospívající děti covidové období? Proč je nazývání dnešní mladé generace sněhovými vločkami kontraproduktivní? Je dobré, když mají děti velké množství kroužků a aktivit? A co jsou dvě základní věci, které by měl každý rodič udělat?