Čvančarová: Se zlem se mi těžko smiřuje. Sedět a fňukat, na to nejsem zvyklá

"Myslím, že se dá bavit kvalitně. Člověk nemusí používat opravdu nejpřízemnější a nejvíc podlézavý způsob humoru. To opravdu není nutné. My jako umělci a tvůrci v tomhle máme velkou zodpovědnost," říká herečka Jitka Čvančarová. Co jí vadí na současném filmovém světě a proč uvažovala, že se k herectví už možná nevrátí? A co jí pomáhá vyrovnat se s nepřízní osudu?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:30-4:32 Zbavila se už herečka Jitka Čvančarová syndromu vařené žáby? Jak poznala bod zlomu a kdy si řekla, že takhle dál už fungovat nemůže? 4:32-8:02 Je něco, co jí vadí na filmovém průmyslu? 8:02-11:28 Co by dělala, kdyby jí do cesty nepřišla divadelní hra Vlaštovka, ve které sama hraje a taky ji režíruje? 11:28-15:50 Hra Vlaštovka se podle slov Čvančarové dotýká základních lidských hodnot - jaké hodnoty v sobě nosí sama herečka? Bylo symbolické datum premiéry 17. listopadu plánované, nebo to byla náhoda? Text hry je také o odpouštění - umí odpouštět i Čvančarová? A v čem podle ní odpouštění není fér? 15:50-20:07 S čím se Čvančarová jen těžko smiřuje? Jak vnímá bulvár a jaký humor je pro ni už za hranou? V čem je podle ní humor v seriálu Most specifický a proč může fungovat jako férová platforma pro diskusi různých témat, která část lidí vnímá jako kontroverzní. 20:07-25:03 Proč má Čvančarová blízký vztah k půdě a dokázala by postavit i stáj pro koně? Jaká byla její cesta ze stavební průmyslovky k herectví? V čem je jí mužský svět bližší než ten ženský? 25:03-33:23 Co je pro ni důležité při její práci na humanitárních misích pro UNICEF? Jak se vyrovnává s těžkými osudy nemocných dětí, se kterými pracuje v rámci organizace DEBRA? A proč se podle ní v Česku stále málo mluví o paliativní péči?

