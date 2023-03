Bázlerová: Říkali mi, že jsem se zbláznila. Na vyhoření ve 21 letech nemáte právo

"Jako mladí jsme si v posledních letech prošli několika krizemi. Pandemií, válkou na Ukrajině a teď to přechází do energetické a finanční krize. Dotýká se to nás všech a hlavně našeho duševního zdraví," říká autorka instagramového profilu Jsem v obraze Johana Bázlerová. Na něm sdílí jednoduché a výstižné příspěvky o dění v Česku i ve světě a ve svých 21 letech oslovuje tisíce mladých lidí.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:30 - 1:47 Jak dlouho už je Johana Bázlerová "v obraze" a proč je to podle ní důležité? 1:47 - 6:14 Proč mluví ve svém podcastu o generaci Z jako o ztracené generaci? Myslí si, že její generace má šanci dohnat, co zmeškala? Otevřeně mluví o tom, že bere antidepresiva, má ADHD a že se přiblížila ve svém nízkém věku k profesnímu vyhoření. Jak na to reaguje okolí? 6:14 - 8:33 Děkana Národohospodářské fakulty VŠE na svém instagramovém profilu označila za ostudu školy. Proč se tak rozhodla? 8:33 - 10:30 Dá se uživit spravováním účtu na sociální síti? 10:30 - 17:30 Její cílová skupina je tvořena zejména mladým publikem mezi 17 a 25 lety - jak takovému publiku komunikuje zprávy a proč to funguje právě na Instagramu, kde vysvětluje i taková témata, jako je valorizace důchodů? 17:30 - 21:20 O své generaci si myslí, že je empatičtější. Čas, který mladí tráví na mobilu, ji ale trochu děsí, i proto se to snaží kompenzovat vytvářením obsahu s přidanou hodnotou. Informace čerpá zejména ze seriózních médií a ve svých příspěvcích se věnuje i významným ženám z minulosti a současnosti. Kdo je pro ni hrdinkou dnes? 21:20 - 25:03 Bázlerová spolupracovala s týdeníkem Respekt, vycestovala vloni v listopadu na Ukrajinu. Co jí z této cesty na území válečného konfliktu nejvíc zůstalo v paměti?

