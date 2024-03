Expert pomluvil o Putinově „strašné žárlivosti“: Je určitý moment, kdy se začal měnit

"Je předem rozhodnuto. Vladimir Putin míří k dalšímu volebnímu období, ve kterém velmi pravděpodobně ve funkci šéfa Kremlu překoná i Stalina a Brežněva," říká šéfredaktor ČRo Plus a spoluautor podcastu Na Východ! Josef Pazderka k nadcházejícím prezidentským volbám v Rusku. Režim má ale podle něj i trhliny - jaké to jsou? A jak se proměnila Ukrajina 10 let od anexe Krymu?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:36-7:55 Šéfredaktor Českého rozhlasu Plus Josef Pazderka o tom, jak budou vypadat prezidentské volby v Rusku. Jaký je o ně zájem a bude mít Vladimir Putin vůbec nějakého relevantního protikandidáta? Jak moc se bude dát věřit finálním volebním výsledkům? 7:55-13:28 V jaké kondici - osobní, zdravotní i mentální - se Vladimir Putin nachází? Jakou velkou osobní proměnou prošel za poslední roky? Vidí při jeho konání Josef Pazderka nějaký zlomový moment? Umíme dnes jeho další kroky nějak předvídat, nebo je teď už opravdu nevyzpytatelný? 13:28-15:47 Může nějak ovlivnit průběh voleb nedávná smrt Alexeje Navalného, jehož žena Julia vyzvala k jejich bojkotu? Co se může potenciálně v průběhu voleb v Rusku dít? Existuje v Rusku někdo, kdo by v rámci opozice dokázal zastat roli Alexeje Navalného? 15:47-24:20 Na co Josef Pazderka vzpomíná deset let od anexe Krymu, kde byl v té době jako zahraniční reportér? Jaký byl pro něj nejvíc traumatický zážitek a proč ho frustrovala "nijaká" reakce Západu? Jak rychle se mu tehdy podařilo zorientovat v situaci a poměrech na Krymu? A jakou roli sehrává Krym v současném válečném konfliktu? 24:20-29:32 Podle Pazderky je nutné vidět Ukrajinu "realističtěji" - co přesně to znamená? Jsou nějaké vrstvy, které máme tendenci přehlížet? Jak se se svými nedostatky vypořádává samotná Ukrajina? 29:32-32:50 Co Pazderka říká na současnou diskusi o další rovině pomoci pro Ukrajinu - tedy přímé vojenské pomoci při výcviku vojáků ze strany NATO na území Ukrajiny? Jakou reakci Putina by taková pomoc mohla vyvolat?