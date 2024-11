Vyznamenaný kněz: Tolerujeme lež a to je tragédie, lidé se prolhali na nejvyšší místa

"Rozhodli jsme se, že pomůžeme všem, pak jsme ale zjistili, že to na jednom místě není možné," říká římskokatolický kněz Josef Suchár, který kolem kostela v Neratově vybudoval komunitu a také sdružení, které pomáhá dětem i dospělým s mentálním postižením. Teď získal vyznamenání prezidenta republiky. Co pro něj znamená? Jak si místo v Sudetech získalo jeho srdce a co mu vadí na dnešní společnosti?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:08-06:52 Jaké vyznamenání je pro kněze Josefa Suchára nejdůležitější a co pro něj znamená být nositelem Řádu Tomáše Garrigua Masaryka? Proč Suchár není jediný, komu vyznamenání putuje, a co dovedlo kluka z Brna vyučeného elektrikářem do Sudet?

06:52-17:04 Čím si neratovský kostel získal Suchárovo srdce a jak se Sdružení Neratov povedlo vysídlená místa opět oživit? Co pro Suchára bylo během oživování vesnice zásadní a jak moc byla cesta k cíli krkolomná?

17:04-27:35 Co je pro fungování neratovických sociálních podniků největším problémem a v čem je spolupráce s lidmi s handicapem obohacující? Co by v dnešní době mělo být podle Suchára hlavním pilířem církve a v čem by se mohly ostatní farnosti od Neratovic inspirovat?

27:35-34:27 Je vystupování papeže Františka Suchárovi blízké a vnímá v římskokatolické církvi názorové střety? Jak Suchár vnímá aktuální českou politickou scénu a jaká je podle něj cesta k lepší budoucnosti?