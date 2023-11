Síkela: Máme se lépe, než si tu tvrdíme. Zákopová válka s Babišem mě nebaví

"Dražší energie? My zatím signály ve smyslu, že by to některé firmy bezprostředně ohrožovalo na životě, nemáme. Nikdo nebankrotuje a pořád máme problémy s velmi nízkou nezaměstnaností," říká k očekávanému nárůstu regulované složky energií a konci některých vládních dotací ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN). Je to opravdu tak? A co přinesou změny pro domácnosti?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:36-3:17 Jak moc a kdo všechno si od ledna podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely připlatí za elektřinu. 3:17-9:24 Rozhodnutí má padnout 30. listopadu - není to pro firmy pozdě? A proč na změnu měly být podle Síkely připraveny už dlouhou dobu? Také o tom, proč podle ministra jiní členové vlády o zdražování informovali chybně a jak si to vysvětluje. 9:24-14:31 Je ještě nějaká šance, že to se zdražováním bude jinak? Čím regulační úřad nárůst cen zdůvodňuje? Jak si ministr Síkela vysvětluje, že podle Eurostatu Češi platí za elektřinu už teď víc než řada sousedních zemí? A proč to jinde jde levněji a tady ne? 14:31-17:08 Proč vláda nevyužila daně z nadměrných zisků, dividendy z ČEZu nebo výnosy z emisních povolenek, jak navrhovala opozice? Kde byl podle Síkely v téhle věci zádrhel? 17:08-21:50 Má ministerstvo průmyslu a obchodu nějaký odhad, kolik firem nemusí zdražování cen energií "přežít"? Jaké opatření má připraveno na to, aby všichni nárůst cen ustáli? 21:50-27:31 Proč vláda neschválila program mimořádné schůze k cenám energií, kterou navrhovala opozice, a dále spolu vedou "zákopovou válku"? Dá se něco dělat pro to, aby se spory ve sněmovně ukončily? Jak se vláda dívá na stávky odborů? A proč si Síkela myslí, že Česko je na tom stále o dost lépe než jiné země? 27:31-31:09 O jakém způsobu transformace ČEZu ministr Síkela a vláda uvažují? Co může potenciálně zkomplikovat termín dostavby jaderné elektrárny Dukovany?

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!