Havlíček: Žádný rozpad. Máme velké ambice, spolupráci naznačují i lidé z pětikoalice

"Žádné ticho nebylo, byli jsme na dovolených a nevěděli, že prezident Zelenskyj přijede," brání se místopředseda ANO Karel Havlíček, proč on a jeho spolustraníci návštěvu ukrajinské hlavy státu v Česku veřejně nekomentovali. To, že Rusko vnímají jako agresora, podle něj nemusí znamenat, že souhlasí s každým krokem vlády vůči Ukrajině. Je postoj ANO k válce stále pevný? A je strana stále jednotná?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:40-3:58 - Je to 500 dní od chvíle, kdy Rusko zaútočilo na Ukrajinu. Je hnutí ANO stále jednoznačně na straně napadeného státu? A souhlasí s tím, aby se zemi dále posílaly zbraně a pomáhalo se uprchlíkům?

3:58-6:21 Měl by být podle Karla Havlíčka Vladimir Putin zatčen jako válečný zločinec? Proč k válečnému zločinci podle místopředsedy ANO Putin "nemá daleko"? A mělo by se proruské chování postavit mimo zákon?

6:21-11:25 Co se teď děje v hnutí ANO? Čím to, že tolik členů ve straně končí nebo za ni už nebude kandidovat, a jak si to Havlíček vysvětluje? Místopředseda strany tvrdí, že je to také jejich chyba. Proč?

11:25-14:28 Souzní Havlíček s tím, že chce strana cílit i na některé voliče SPD, a jak vnímá hlasy, kterým se tohle směřování strany nezamlouvá? Mohlo by se ANO s SPD do budoucna dále sbližovat?

14:28-23:40 Jak se ANO dívá na evropskou migrační dohodu a proč proti ní předseda strany dnes brojí, když sám v roce 2020 podepsal migrační rámec? Proč má podle Havlíčka být pomoc zemím zasaženým migrací dobrovolná?

23:40-28:29 Už se Andrej Babiš oklepal z neúspěchu v prezidentských volbách a jak si Karel Havlíček vysvětluje, že se Babiš nestal prezidentem? Jak hodnotí ANO první půlrok prezidenta Petra Pavla a jak si s ním rozumí sám Andrej Babiš?

28:29-33:27 Kde vidí Havlíček potenciální politické spojence ANO a může mezi nimi být i SPD? Na jakých tématech se může povolební spolupráce štěpit? A nemůže tomu ublížit i současná nejednotnost ANO?