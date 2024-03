Havlíček nazval členy vlády "nebezpečnými extremisty". Rajchl je vedle nich na hraně

"Evropa se mění, a tím pádem se logicky mění i postoj nás vůči tomu, že bychom se měli stát součástí pevného jádra Evropské unie," říká první místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček k tomu, proč je proti euru nebo migračnímu paktu. Prý by si také vsadil, že ANO bude příště sestavovat vládu. Na jaké voliče míří? Kdo by se stal premiérem? A proč se musí Evropa zapojit do vyjednávání míru na Ukrajině?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:31-7:20 Koho si první místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček umí představit jako potenciálního koaličního partnera a jaké strany považuje za extremistické? Chtěl by on sám v případě výhry ve volbách obsadit post premiéra? Jaké jsou další varianty hnutí ANO pro premiérské křeslo? 7:20-9:56 O tom, jak se poslanci hnutí ANO připravují na obstrukce ve sněmovně a proč volí takovou strategii místo konstruktivní debaty. 9:56-12:56 Co všechno spadá pod "defializaci", o které mluví od sněmu hnutí ANO? 12:56-18:05 Jak vážně bere kritiku lidí, kteří z hnutí ANO odešli nebo "byli odejiti"? Je hnutí Andreje Babiše jen vůdcovská strana, která mění své postoje, názory a hodnoty podle toho, co jim zrovna nabere politické body, nebo je to podle Havlíčka jinak? 18:05-21:53 O tom, že jedním z témat hnutí ANO bude v eurovolbách i migrace. Jaké jsou jeho postoje vůči migračnímu paktu a proč Havlíček nesouhlasí s "povinnou solidaritou"? Jaké řešení v otázce migrace by navrhnul on sám? 21:53-27:15 Co si myslí o návrhu Andreje Babiše o uspořádání mírové konference v Praze? Neměli by o tom, kde a jak se bude jednat o ukončení války, rozhodovat Ukrajinci? Co si myslí o slovech slovenského premiéra Roberta Fica o tom, že Putin je falešně démonizován? 27:15-32:14 Mělo by se podle Havlíčka Česko připravovat na válku? Proč podle něj náčelník generálního štábu Karel Řehka straší lidi válkou, i když ve své podstate souhlasí s tím, co říká? Měla by podle Havlíčka Ukrajina být součástí Evropské unie?