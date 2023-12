Kotek a Mádl: Totalita byla na h***o. Bičujeme se zbytečně, mohly z nás být lopaty

“Byl to obrovský zářez do životů nás obou,” říká herec Vojtěch Kotek dvacet let od natočení komedie Snowboarďáci. “Oba jsme zažili stejný náraz a člověk se s tím musel nějak vyrovnat,” dodává jeho herecký kolega a režisér Jiří Mádl k tomu, jak film zasáhl do jejich tehdy pubertálního života. Kam se od té doby posunuli? A co jejich generace považuje za zásadní témata a jak si váží svobody?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:40-5:00 O tom, jak dlouhá a obtížná cesta vedla pro Jiřího Mádla a Vojtěcha Kotka od kultovní komedie Snowboarďáci k filmu Vlny. 5:00-10:04 Jak oba zvládli slávu, která následovala po Snowboarďácích - měli o ně rodiče obavy? A jsou s odstupem času za tak rychlý start kariéry vděční? 10:04-15:39 Kotek i Mádl už jsou oba otci - dopřáli by svým synům to, co zažili oni? Jaké je pro ně rodičovství? A změnilo v něčem jejich pohled na svět? 15:39-23:43 Změnila nějak práce na filmu Vlny jejich pohled na moderní historii? V čem? Co stálo za tím, že se Jiří Mádl rozhodl film natočit? A proč ho příběh zaměstnanců Rozhlasu v roce 1968 tak fascinoval? 23:43-28:05 Co pro Kotka a Mádla znamená rok 1989? Proč jsme si podle Kotka možná až moc zvykli na svobodu a na co bychom si měli dávat pozor? Jak se jich dotýkají témata, která dnes řeší mladí lidé? 28:05-31:10 Je něco, co by je přimělo jít veřejně demonstrovat do ulic? A jak důležité jsou pro ně hodnoty lidí, se kterými pracují? 31:10-35:36 Jaký je podle Vojtěcha Kotka Jiří Mádl jako režisér? V čem je podle něj specifický? A jaký režisér je Vojtěch Kotek? 35:36-38:26 Proč se vlastně úspěšní herci pouštějí do režie? Souhlasí s tvrzením, že cokoliv, co člověk natočí po třicítce, ztrácí kuráž?

