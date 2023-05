„Prý ať se seberu a táhnu.“ Začátky v rozhlasu jsem obrečela, přiznává Výborná

“Jsem ta nejbohatší holka v České republice. Každý má nějaký poklad a já chci, aby mi ho v Radiožurnálu moji hosté vydali. Chci to bohatství vidět a nechci ho pro sebe, ale pro všechny,” říká o svých rozhovorech moderátorka Českého rozhlasu, který slaví 100 let od svého vzniku, Lucie Výborná. Jaký nejsilnější zážitek se svými hosty má a jaký rozhovor byl naopak nejhorší? A jak se rozhlas proměnil?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:42 - 3:30 Kdy objevila moderátorka Lucie Výborná rádio jako posluchačka? Co poslouchá při řízení auta a jaké byly její rozhlasové začátky? Dával jí někdy někdo najevo, že tam nepatří?

3:30 - 8:31 Dnes patří Lucie Výborná k nejznámějším hlasům i tvářím rozhlasu. Co pro ni znamená, že bude moderovat koncert k jeho stému výročí?

8:31 - 11:50 Jaký vztah má moderátorka k budově Českého rozhlasu a co si v ní někdy představuje?

11:50 - 14:37 Jaké to je vstoupit do veřejného prostoru s příjmením Výborná? Pochybovala někdy ona sama o sobě? Co bychom se o jejích začátcích dočetli v deníku, který si píše?

14:37 - 19:07 Jak dlouho jí trvá příprava na rozhovor a proč jsou pro ni seriály v rámci přípravy to nejhorší? Po kolikáté otázce už při rozhovoru ví, že to půjde "ztuha" a jaký rozhovor by z rozhlasové historie nejraději vymazala?

19:07 - 24:19 Jaké bylo nejzajímavější místo, odkud dělala rozhovor, a v čem nachází kouzlo rozhlasového mikrofonu?

24:19 - 26:26 Chtěla by někdy překonat český rekord v počtu rozhovorů, který vytvořila spolu s moderátorem Janem Pokorným, když za 52 hodin vyzpovídali 100 lidí?

26:26 - 29:09 Kdyby si měla vybrat jen jeden svět - rozhlas nebo horolezectví, co by Lucie Výborná zvolila? Má nějakou pracovní deformaci? A jaký má vztah k Antarktidě?