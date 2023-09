Extrémní hladovky, jezení syrového masa. Šílených diet je čím dál víc, varuje expert

"Držel jsem dietu mnohokrát, protože jsem v mládí závodil v kulturistice. Rozdíl ale je, že sportovní výživa je svým způsobem extrém. Není to něco, co by měla dělat široká veřejnost," varuje expert z Institutu moderní výživy Lukáš Roubík. Proč jsou diety, které Češi drží, zbytečně extrémní? Jaký "trend" ve stravování může poškodit vaše zdraví? A opravdu lze měsíce nejíst a nezemřít?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:28-4:05 Držel někdy odborník na výživu Lukáš Roubík dietu? O jaké nejšílenější dietě naposledy slyšel a proč jsou takové přístupy ke stravování rizikové? Jací jsou Češi "dietáři"? 4:05-6:45 Proč podle Roubíka žádné jídlo není zakázané a o tom, jakou roli při stravování může hrát psychika člověka. 6:45-11:55 O přerušovaném půstu a hladovění. 11:55-15:53 Jakou největší chybu lidé při hubnutí dělají a jak na to jít správně. Co je podle Roubíka hlavní zásada, které by se lidé při shazování přebytečné váhy vždy měli držet? 15:53-20:50 O tom, jaký je rozdíl mezi nutričním terapeutem a výživovým poradcem a proč by si nedal sestavit jídelníček od lidí z internetu. Dá se zhubnout i bez výživových doplňků? 20:50-24:59 Co s lidským tělem dělají steroidy, proč Češi podle Roubíka neumí jíst a jaký nejzávažnější podvod s doplňky se jemu v Institutu moderní výživy podařilo vyvrátit.

