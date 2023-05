Jurečka: Slibovali jsme, že neporostou daně, ale stalo se něco, co jsme nemohli čekat

"Největší debata byla o zdanění fyzických osob, dani z nemovitosti i zdanění tichých vín. Nejsložitější ale bylo, když jsme procházeli rozpočtové kapitoly a škrtali v oblasti národních dotací," prozrazuje ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL), o čem se vedli při plánování úsporného balíčku na vládě největší boje. Koho se šetření dotkne nejvíce? A je jasné, jak to bude s důchody?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:35 - 5:32 Kdy bude podle ministra Mariana Jurečky Česko opět ve formě? U jakých opatřeních museli v rámci koalice nejvíce ustoupit a co je nejvíc bolelo? A kolik lidí bude muset stát propustit ze svých služeb, aby ušetřil na platech?

5:32 - 8:23 Komu bude vláda brát a komu dávat? Jaké dotační tituly škrtla a čím budou tyto finance případně nahrazeny?

8:23 - 13:44 Opozice řekla, že některé návrhy vlády v žádném případě nepodpoří - jakou má kabinet jistotu, že úsporná opatření stihne uvést do chodu včas? Proč vládní politici upustili od zavedení spotřební daně z tichého vína, ale zrušili školkovné? A jak tohle vysvětlí svým voličům?

13:44 - 16:54 Co si ministr Jurečka myslí o příspěvku stranického kolegy a ministra zemědělství Zdeňka Nekuly, který na Twitteru propagoval slevu jednoho obchodního řetězce? Je takové jednání namístě, zkritizoval ho za něj šéf lidovců?

16:54 - 21:38 Součástí změn je i reforma penzí, kvůli které si Jurečkovo ministerstvo najalo kreativní agenturu, osvětová kampaň o reformě přitom může stát několik milionů korun. Stojí to za to?

21:38 - 24:22 Co vládní politici sledují vyššími odvody i pro osoby samostatně výdělečně činné a novými pravidly pro dohodáře? A co s benefity pro zaměstnance?

24:22 - 27:12 Co nejzásadnějšího se v důchodové reformě mění pro současné penzisty a co pro lidi, kteří teprve do důchodu půjdou? Jak dlouho dopředu bude člověk s jistotou vědět, kdy bude moct odejít do důchodu?

27:12 - 28:56 Jak se Jurečka staví ke zvýšení daně na noviny? Čte ministr vůbec tištěná média?